«Новые открытия и новые внедрения»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поздравил сотрудников Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» с 84-летием предприятия

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Один из флагманов оборонной промышленности России - Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ), которая базируется в подмосковном Королеве – сегодня отмечает годовщину со дня основания. 24 года назад была создана корпорация и 84 года назад – ее головной завод. Легендарный завод №455 заработал в 1942 году, который считается самым тяжелым периодом Великой Отечественной войны. Войска немцев и их европейских сателлитов удалось отбросить от Москвы, но они предприняли наступления на других фронтах. Армии было необходимо высокоточное оружие.

Сегодня губернатор Московской области Андрей Воробьёв приехал в Королев, чтобы поблагодарить коллектив КТРВ за эффективную командную работу и вручить награды ее сотрудникам.

- Мы всегда с большим удовольствием встречаемся с дружным и профессиональным коллективом. Руководитель КТРВ (Борис Викторович Обносов, - Авт.) всегда думает о своих сотрудниках, новом жилье для них, новых возможностях, благополучии семей. И это всегда вызывает уважение, - отметил губернатор. - Я хочу поздравить весь коллектив, поблагодарить за профессионализм, компетенции, задачи, которые вы великолепно выполняете, особенно в это сложное время. Мы на вас надеемся, верим, как и в новые открытия и новые внедрения. Еще раз хочу поздравить всех с праздником и поблагодарить от всей души.

Сегодня КТРВ выпускает новейшие образцы вооружения, многие из которых являются уникальными по точности, скорости и мощности. Традиции конструкторской школы, заложенной более 80 лет назад, сегодня усилены современными производственными технологиями. На данный момент Корпорация включает в себя 58 различных предприятий – не только на территории Московской области (Реутов, Лыткарино, Дубна, Химки), но и в других регионах России. В общей сложности в КТРВ работает около 100 тысяч человек. В том числе более 3 тысяч – непосредственно на головном заводе в Королеве.

- Сегодня нашему головному предприятию исполняется 84 года. За это время мы прошли непростой путь, преодолели множество испытаний, но стали только сильнее, - рассказал генеральный директор АО «КТРВ», Герой России Борис Обносов. - Сегодня перед нами стоит важнейшая задача — своевременно поставлять на фронт изделия, которые приблизят нашу Победу. Я искренне благодарен каждому из сотрудников за то, что вы отдаете все свои силы, не считаясь с личным временем и обстоятельствами.

Он особо отметил, что Корпорация по мере сил старается создавать для своих сотрудников и их семей максимально комфортные условия.

- Следующий год станет для нас юбилейным: Корпорации исполнится 25 лет, а нашему головному предприятию — 85. Уверен, мы отработаем этот год с честью, создав такой задел, которым будем гордиться не только мы, но и наши дети, и внуки.

Андрей Воробьёв объявил за титанический труд Благодарность Губернатора гендиректору КТРВ Борису Обносову и всему коллективу предприятия, а также вручил другие областные награды и знаки отличия самым заслуженным сотрудникам производства.