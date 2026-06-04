Облачная погода и до +25 градусов ожидаются в Москве 4 июня 2026 года Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Погода 4 июня в Москве обещает быть облачной. Солнечные лучи пока не спешат радовать жителей и гостей столицы, и настоящее летнее тепло еще не установилось. Советуем также не забывать про зонтики, так как синоптики прогнозируют в этот день кратковременные осадки в виде дождя.

Погода в Москве 4 июня 2026: температура воздуха

В четверг, 4 июня, в Москве прогнозируется облачная погода, местами кратковременный дождь. Соответствующая информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. На столбиках термометров можно будет увидеть +23...+25 градусов. Ночью же температура понизится до +10...+12 градусов. Небольшие осадки не покинут российскую столицу и в темное время суток.

Ветер преимущественно северный от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составляет 749 мм ртутного столба.

Осадки в Москве

Кратковременные осадки в четверг, 4 июня, прогнозируются в Москве. Поэтому перед выходом из дома не забудьте прихватить с собой зонтик, чтобы не промокнуть и не заболеть. О небольших дождях в этот день заявил и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В четверг во второй половине дня местами кратковременные дожди, возможна гроза, ночью +11…+13°, днем +22…+24°», - рассказал синоптик в социальных сетях.

Вместе с дождем в столицу может нагрянуть и гроза Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Желтый уровень опасности

Желтый уровень погодной опасности из-за дождя и грозы вводится в четверг, 4 июня, на территории Московской области. Об этом сообщают представители Гидрометцентра России.

«Гроза. Период предупреждения с 12:00 4 июня до 19:00 4 июня. Днем 4 июня в отдельных районах области ожидается гроза с дождем», – говорится в сообщении.