Автобус с 14 пассажирами перевернулся в Солнечногорске, водитель не справился с управлением Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 4 июня 2026 года, в подмосковном Солнечногорске произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Транспортное средство, в котором находились 14 пассажиров, перевернулось, съехав в кювет. В результате аварии никто серьезно не пострадал.

ДТП в Солнечногорске: что известно к этому часу

Авария произошла на территории Солнечногорска. По предварительным данным, предоставленным региональной полицией, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.

В момент происшествия в автобусе находились 14 пассажиров. Все люди остались живы.

Пострадавшие в ДТП с автобусом в Солнечногорске

По официальным данным, за медицинской помощью никто не обращался. Пострадавших в результате ДТП нет. Это подтвердили в региональной полиции. Пассажиры либо не получили травм вовсе, либо отказались от госпитализации, так как повреждения оказались незначительными.

Причина аварии: что говорят в полиции

Основная предварительная версия происшествия — водитель автобуса не справился с управлением. Точные причины будут установлены после проведения проверки сотрудниками ГИБДД. Среди возможных факторов: потеря контроля на дороге, техническая неисправность транспортного средства, плохие погодные условия или состояние водителя.

Последние новости и развитие ситуации

На месте ДТП работают сотрудники полиции и экстренных служб. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. Движение на участке дороги, где произошла авария, может быть временно ограничено. Информация о состоянии водителя и техническом состоянии автобуса уточняется