Формула добрых дел: как Москва помогает тем, кто помогает людям

Фото: Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Сегодня в Москве зарегистрировано более 30 тысяч некоммерческих организаций, и почти треть из них — около 11 тысяч — ведут активную социально ориентированную деятельность. Они берут под крыло многодетные семьи, сирот, людей с инвалидностью, ветеранов СВО и тех, кто оказался в кризисной ситуации. Об этом москвичам рассказал в своем официальном канале в мессенджере «Макс» Мэр Москвы Сергей Собянин.

«НКО — стратегические партнеры города в заботе о москвичах. Они дополняют масштабную систему государственной поддержки индивидуальными решениями и уникальными услугами. Помощь для москвичей становится более доступной и адресной», — написал Мэр Москвы.

Эффективность столичной экосистемы поддержки подтверждают и независимые эксперты: ежегодно Москва возглавляет региональный рейтинг развития третьего сектора «Регион-НКО», который с 2020 года формирует Общественная палата Российской Федерации в партнерстве с агентством «РАЭКС-Аналитика».

Главным драйвером для реализации новых идей традиционно становится конкурс грантов Мэра Москвы, прием заявок на который официально стартовал.

Миллионы на добрые дела: стартовал прием заявок на гранты Мэра Москвы

Городские субсидии — это мощный финансовый фундамент, позволяющий общественникам воплощать в жизнь самые смелые и нужные проекты. Напоминая о старте заявочной кампании в мессенджере «Макс», Сергей Собянин подчеркнул значимость этой работы.

«НКО поддерживают молодежь и семьи с детьми, заботятся о ветеранах и участниках СВО, занимаются волонтерством и благотворительностью, берегут историю страны и культуру, спасают животных. Город в свою очередь предлагает им ресурсы для реализации идей», — отметил Мэр Москвы.

Условия участия и технологичные новинки

Кто может заявиться: Финансовую поддержку могут получить как опытные организации, работающие на благо москвичей свыше года, так и совсем молодые НКО, чей срок официальной регистрации превышает шесть месяцев.

Масштаб конкурса: Всего для соискателей доступно 12 тематических номинаций, которые охватывают абсолютно все сферы жизни и развития мегаполиса. Окно возможностей открыто — подать заявку можно до 2 июля.

Цифровой помощник: Главным нововведением этого года стал специальный чат-бот. Интеллектуальный помощник в режиме реального времени подсказывает соискателям нюансы конкурсных требований и помогает сориентироваться в этапах подачи документов на официальном сайте.

Школа для соискателей: Параллельно на базе столичной сети коворкинг-центров НКО для претендентов развернут масштабную обучающую программу. Она включает в себя тематические вебинары, практические очные мастер-классы и персональные онлайн-консультации.

Опыт прошлых лет: живые примеры

За время существования конкурса (с 2002 года) город помог реализовать свыше 3,8 тысячи общественно значимых инициатив. Результаты этой работы видны каждому.

Так, в 2025 году обладателем гранта стала АНО «Дирекция спортивных и зрелищных мероприятий “Вспорте”». Организация прямо сейчас занимается созданием важнейшей цифровой платформы «Москва помнит: истории героев СВО». На этом ресурсе собираются видеоинтервью, подробные биографии и архивные фотографии участников специальной военной операции.

Другой яркий победитель прошлых лет — центр «Профиль». Благодаря их проекту «Мультикухня — готовим просто» подростки и молодые люди с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) получают важнейшие бытовые навыки, учатся готовить, общаться со сверстниками и делать первые шаги к по-настоящему самостоятельной жизни.

Навигатор по жизни: как НКО помогают старшеклассникам найти призвание

Выпускные классы — это всегда колоссальное психологическое давление. Выбрать будущую профессию, справиться с паникой перед экзаменами и не потерять себя подросткам помогают профильные НКО. Бесплатные развивающие занятия, психологическая поддержка и профориентационные тренинги открыты для столичных старшеклассников на площадках коворкинг-центров.

Научный старт для регионов: центр «Олимп»

Всероссийский молодежный центр «Олимп» взял на себя миссию поддержки кадетского движения по всей стране. Они помогают школьникам и студентам с первыми исследовательскими работами. Для ребят из отдаленных регионов это шанс заявить о себе, лично увидеть ведущие университеты страны и пообщаться с профессурой.

Ежегодно «Олимп» проводит масштабную всероссийскую конференцию «Образование. Наука. Профессия», объединяющую юных ученых. Авторитет мероприятия подчеркивает поддержка Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Министерства просвещения РФ и Российской академии образования.

На этой площадке старшеклассники защищают свои первые серьезные проекты, соревнуются в точных и гуманитарных дисциплинах (от физики, информатики и математики до химии, биологии, русского языка и истории). Оценивают их доктора и кандидаты наук, преподаватели московских вузов. В рамках конференции школьники лично знакомятся со столичными университетами — от МГТУ имени Н.Э. Баумана до РГУ имени А.Н. Косыгина. По итогам все получают дипломы, а многие окончательно определяются с будущим вузом.

Творческое портфолио с «Арт нэст»

Одиннадцатиклассникам, мечтающим о карьере в индустрии дизайна или декоративно-прикладного искусства, руку помощи протягивает автономная некоммерческая организация ДО «Арт нэст (Гнездо творчества)».

На базе коворкинг-центров специалисты проводят для них профессиональные мастер-классы по графическому и интерьерному дизайну, анимации и иллюстрации. Ребята изучают законы композиции, основы типографики и цветоведения. Под присмотром практиков они создают первые реальные проекты — от фирменных логотипов до постеров.

Фактически это подготовка качественного портфолио, необходимого для жестких творческих испытаний в вузах. Здесь же абитуриенты получают консультации по поступлению в такие учебные заведения, как Российский государственный художественно-промышленный университет имени С.Г. Строганова (РГХПУ), Московский политехнический университет и Колледж дизайна и декоративного искусства РГХПУ имени С.Г. Строганова.

Город равных возможностей: как устроена сеть коворкинг-центров НКО

Уникальная сеть коворкинг-центров НКО была создана по инициативе Правительства Москвы на базе Московского дома общественных организаций. Ее цель — предоставить общественникам бесплатную материально-техническую базу.

Сегодня в разных округах столицы работают 13 таких современных пространств. Каждое из них оснащено рабочими местами, компьютерами и переговорными комнатами. НКО могут бесплатно бронировать залы для лекций и мастер-классов, а также получать квалифицированные юридические, бухгалтерские и правовые консультации, проходить курсы дополнительного образования и рассчитывать на информационное продвижение.

Инклюзивный стандарт

Москва уделяет приоритетное внимание созданию безбарьерной среды. Городские коворкинги полностью приспособлены для людей с ограниченными возможностями здоровья, выступая инклюзивными площадками.

«Сегодня в городе работает 13 коворкинг-центров, в которых для маломобильных посетителей оборудованы пандусы, специальные спуски, тактильная разметка для навигации. На базе коворкингов проходят десятки мероприятий НКО с участием особенных гостей», — рассказала Екатерина Драгунова, председатель столичного Комитета общественных связей и молодежной политики.

Наглядным примером работы такой площадки стал масштабный инклюзивный детский праздник «Безумное чаепитие в гостях у Белого кролика», который отгремел в коворкинг-центре НКО на ВДНХ (в историческом павильоне № 44 «Кролиководство»). Организатором сказочного костюмированного шоу выступил благотворительный фонд «Весна», который профильно помогает пациентам с тяжелейшими нарушениями речи, движения и глотательных функций. Праздник объединил особенных детей, их родителей, братьев и сестер.

Для многих из этих ребят инвалидная коляска — постоянная часть реальности. Идея организаторов заключалась в том, что эту особенность не нужно прятать или стесняться ее. В результате коляски стали полноценной частью сказочных костюмов и образов персонажей. Над созданием этих сложнейших конструкций бесплатно трудились студенты-художники Московской школы кино: они заранее знакомились с семьями и детально прорабатывали каждую декорацию.

Пространство коворкинга на ВДНХ идеально подошло для такого праздника: благодаря ультрашироким дверным проемам дети на колясках перемещались абсолютно свободно, а площади просторного зала хватило для активных подвижных игр.

Фонд «Весна» регулярно выбирает эти площадки для своей постоянной работы, ведь их главная цель — социальная адаптация пациентов. Помимо праздников, фонд проводит бесплатные консультации физических терапевтов, логопедов и психологов, предоставляет во временное пользование реабилитационное оборудование и организует важнейшие обучающие семинары для родственников, где учат правильному уходу и кормлению лежачих больных.

Социальное кино: фильмы московских НКО меняют общество

Кинематограф, создаваемый при участии столичных некоммерческих организаций, давно перерос рамки чистого искусства. Сегодня это мощное орудие социальных изменений. Такие ленты позволяют обществу по-новому взглянуть на табуированные темы, развенчивают закостенелые мифы и рассказывают о людях с редкими диагнозами. Эти картины можно посмотреть абсолютно бесплатно, а главное — из них зритель узнает четкий алгоритм: как и чем он может помочь тем, кому сейчас тяжело.

В качестве примера можно привести масштабную работу благотворительного фонда «Жизнь как чудо». Организация на протяжении многих лет системно поддерживает малообеспеченные семьи, где дети страдают от сложнейших патологий печени. Помимо адресной помощи, фонд активно внедряет стандарты ранней медицинской диагностики, которая кратно повышает шансы малышей на полное выздоровление.

В 2026 году фонд представил свой новый глубокий документальный фильм «Невидимые герои». Это пронзительная лента о врачах-неонатологах, которые принимают младенцев в первые секунды их жизни и ежедневно ведут битву за выживание новорожденных в критических состояниях.

Съемочная группа провела огромную работу, получив доступ в закрытые детские реанимации и отделения патологии новорожденных в пяти крупнейших индустриальных центрах страны: Москве, Челябинске, Екатеринбурге, Ульяновске и Оренбурге.

«В кадре — рабочие будни специалистов, ключевые моменты спасения и истории, которые обычно не выходят за двери больницы. Герои фильма рассказывают, что их мотивирует и поддерживает, что дается труднее всего и почему они остаются, несмотря на груз ответственности», — поделились создатели картины в фонде «Жизнь как чудо».