На московском гастрономическом фестивале каждым пятым иностранцем был турист из КНР

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Специалисты платформы МТС Геоэффект проанализировали посещаемость московского гастрономического фестиваля «Грильфест». Он проходил в столице с 22 по 24 мая. По данным сервиса, помимо гостей из России, фестиваль посетили представители 31 страны. 20% из иностранных посетителей пришлось на туристов из Китая.

Статистику и портрет гостей изучали на основе обезличенных данных. Основную долю посетителей фестиваля (85%) составили представители столичного региона. При этом из них 62% пришлось на жителей столицы и 23% — Подмосковья. Еще 10% прибыли из других регионов России, где лидерами стали Ленинградская область (13% от общего числа региональных посетителей), Краснодарский край (10%) и Ростовская область (8%).

— Доля иностранных туристов составила 5%, из которых около 20% пришлось на туристов из КНР. В топ-3 зарубежных посетителей также вошли Киргизия и Беларусь — по 9% от общего числа иностранных гостей, — рассказали представители МТС.

Наибольший трафик гостей на фестивале зафиксирован 23 мая, пик посещаемости пришелся на период с 17:00 до 19:00. В среднем посетители проводили на фестивале полтора часа. Примерно половина (51%) гостей посещала площадку на протяжении двух дней.

— Большинство гостей (57%) — мужчины в возрасте от 25 до 44 лет. Порядка 60% посетителей придерживаются здорового образа жизни и 70% не являются родителями, — добавили авторы исследования.