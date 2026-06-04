На «Главной сцене» возле Храма Василия Блаженного стартовал двенадцатый книжный фестиваль под названием «Красная площадь». Фото: пресс-служба РВИО

На «Главной сцене» возле Храма Василия Блаженного стартовал двенадцатый книжный фестиваль под названием «Красная площадь». В официальной церемонии приняли участие Владимир Мединский, помощник президента России, Сергей Нарышкин, возглавляющий Организационный комитет по поддержке литературы, и Сергей Степашин, президент Российского книжного союза.

Владимир Мединский передал тёплые слова от президента Владимира Путина, подчеркнув важность фестиваля как ключевого события в культурной жизни страны. Он отметил роль литературы в сохранении национальной идентичности и культурного разнообразия.

«За годы проведения фестиваль Красная площадь стал одним из самых ярких, масштабных и ожидаемых событий в культурной жизни нашей страны. Он по праву славится своей радушной гостеприимной атмосферой. Вы собираете известных и молодых авторов, знатоков библиотечного и издательского дела, поклонников литературы всех жанров и направлений. Отрадно, что благодаря Союзу писателей России процесс консолидации лучших писательских сил активизируется и позволяет полнее отобразить культурное богатство нашей страны. В Год единства народов России фестиваль становится праздником литературы, но и уникальной возможностью познакомиться с богатейшей палитрой изданий на языках народов Российской Федерации. Без сомнения, родной язык, литература - это основа национальной идентичности, они играют огромную просветительскую, созидательную, консолидирующую роль. Поэтому рассчитываю, что Фестиваль послужит сбережению нашего культурного многообразия, сохранению и приумножению уникальных традиций отечественной словесности. Желаю всем вдохновения и добрых впечатлений», - говорится в послании президента, переданном Мединским.

Сергей Степашин, президент Российского книжного союза, Владимир Мединский, помощник президента России, Сергей Нарышкин, возглавляющий Организационный комитет по поддержке литературы. Фото: Пресс-служба книжного фестиваля «Красная площадь»

Нарышкин напомнил, как зародился фестиваль в Год литературы, и подчеркнул его значимость как платформы для взаимодействия между книгоиздательской отраслью и авторами. Он также отметил сотрудничество с историческими обществами, представляющими новинки исторической литературы.

Степашин акцентировал внимание на том, что фестиваль проводится уже в двенадцатый раз, несмотря на все трудности, и подчеркнул, что книга остаётся мощным объединяющим фактором.

Программу фестиваля открыло выступление камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета, посвящённое 120-летию Дмитрия Шостаковича.

4 июня на XII Книжном фестивале «Красная площадь» представили новый документальный сборник «От Советского информбюро» о событиях 1941-1945 годов. Фото: пресс-служба РВИО

Напомним, что 4 июня на XII Книжном фестивале «Красная площадь» представили новый документальный сборник «От Советского информбюро» о событиях 1941-1945 годов. Проект издан «Комсомольской правдой» и Российским военно-историческим обществом. Показ сборника уже посетил Владимир Мединский.

«Книга сделана в рамках большой документальной серии, которую издает Комсомолка уже много лет при поддержке Российского военно-исторического общества. Книга совершенно замечательная! Она будет интересна буквально каждому, потому что сделана на основе оригинальных текстов и оригинальных документов. Вы прикасаетесь к первоисточнику и узнаете так много того, о чем вам в искаженном виде могли преподносить разного рода исторические публицисты, интерпретаторы. Поэтому я очень рекомендую эту книгу. Здесь идет речь практически о всей истории Великой Отечественной войны. Много новых документов, касающихся и совершенно закрытых тем покушения на Сталина и гибели его сына после плена. Это самая, что ни на есть подлинная историческая правда. И я с огромным удовольствием всегда листаю, читаю, изучаю такие книги, потому что они позволяют погрузиться на время в эпоху. Это как машина времени»! - оценил Владимир Мединский.

Показ сборника «От Советского информбюро» посетил Владимир Мединский. Фото: пресс-служба РВИО

В книге использованы сотни архивных документов, охватывающих период от операции «Барбаросса» до последней сводки 15 мая 1945 года. Издание разделено на три хронологических раздела, показывая путь армии от обороны до победы. Сборник предназначен для историков и молодежи, честно рассказывая о героизме, работе тыла и дипломатии Великой Отечественной войны.

«Хорошо, что здесь огромное количество черно-белых фотографий. И когда бывают встречи телевизионщиков, я говорю о фотокорреспондентах, о кинооператорах. Сколько их погибло в годы войны! И какую историю они оставили для нас в этих черно-белых фотографиях! Эти мужественные люди воевали камерой», - оценила книгу Народная артистка РСФСР, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Анна Шатилова.

Народная артистка РСФСР, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Анна Шатилова. Фото: пресс-служба РВИО

Шатилова также поделилась воспоминаниями о голосе советского радио Юрии Левитане:

«Это счастье пройти по жизни 23 года рядом с Юрием Борисовичем Левитаном. Он не был у нас педагогом, но его наставления я пронесла через всю жизнь. Деликатный, тактичный, душевный человек. Мы с ним общались замечательно! Он продолжал трудиться до самых последних дней. Последняя наша встреча была буквально за два дня до того, как он скончался. Он планировал поехать в Белгородскую область на встречу с ветеранами», - высказала нахлынувшие от книги воспоминания Шатилова.