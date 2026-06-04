Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В аванзале станции «Курская» состоялась музыкально-историческая программа, посвящённая открытию фестиваля «Времена и эпохи». Для пассажиров выступили аутентичные музыкальные коллективы.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Музыканты исполнили композиции, стилизованные под две эпохи: античные цивилизации и историческую реконструкцию начала XX века. Выступления были посвящены культурному наследию прошлых веков. В программе соединились античная хореография и военно-музыкальные традиции.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Что увидят гости на фестивале

Основные мероприятия фестиваля «Времена и эпохи» развернутся в столице с 10 по 14 июня. Гостей ждут десятки площадок в центре и округах Москвы, где можно будет погрузиться в атмосферу разных исторических эпох.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Традиционно фестиваль уделяет особое внимание военной истории России и боевым подвигам предков. В 2026 году акцент сделан и на культурную составляющую, прославившую страну на весь мир. Посетители узнают, как развивалась русская классическая литература, какую музыку писали русские композиторы и какие постановки прославили русский театр.

В фестивале примут участие более 1000 реконструкторов. Для гостей подготовлено свыше 1150 часов исторических и ремесленных мастер-классов. Ежедневно на площадках будут проходить аутентичные мастер-классы, воссоздающие быт в разные исторические периоды. Раз в день на трёх локациях представят массовые сражения с участием 780 реконструкторов.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Площадки фестиваля

В парке «Радуга» развернётся эпоха раннего Средневековья — от походов Ярослава Мудрого до защиты рубежей Александром Невским. В ландшафтном парке «Митино» реконструкторы представят несколько битв, предшествовавших Бородино, и сражение у Малоярославца. В кинопарке «Москино» оживут страницы истории Первой мировой войны — освобождение русской императорской армией городов от захватчиков. В парке «Покровское-Стрешнево» посетителям предложат отправиться на дачи вместе со светским обществом начала XX века: здесь будут работать уличный передвижной театр, варьете и цирк.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Также гостей ждут реконструкции в формате дополненной реальности, уникальная техника, десятки лошадей и интерактивные программы.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фестиваль «Времена и эпохи» пройдёт с 10 по 14 июня. Время работы площадок: 10 и 11 июня — с 12:00 до 20:00, 12, 13, 14 июня — с 11:00 до 21:00. Вход свободный.