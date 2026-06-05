Переменная облачность и до +25 градусов ожидается в Москве 5 июня 2026 года Фото: pixabay.com.

Пятница, 5 июня, порадует москвичей по-настоящему летней и комфортной погодой. После четверговых кратковременных дождей с грозами погода в Москве наладится: синоптики обещают переменную облачность, преимущественно без осадков и приятное тепло. Это отличный день для завершения рабочей недели и планов на выходные.

Погода в Москве 5 июня 2026 года: температура воздуха

Днем в столице ожидается +23…+25 градусов. Это идеальная летняя температура — не слишком жарко и не холодно. Ночью столбики термометров опустятся до +9…+11 градусов. Суточный перепад будет значительным, что характерно для ясной погоды, так что вечером может быть прохладно.

Осадки в Москве 5 июня 2026 года

Небо над Москвой будет переменной облачности. Главная радость этого дня — отсутствие осадков. Ни дождей, ни гроз не ожидается. По области местами возможны кратковременные дожди, но в столице будет сухо. Ночью также будет небольшая облачность без осадков. Это отличная новость для тех, кто планирует прогулки, встречи с друзьями или просто хочет насладиться летней погодой после работы.

Ветер, давление и предупреждения

Ветер в пятницу будет северо-восточным и восточным со скоростью 3–8 метров в секунду — слабый, комфортный. Атмосферное давление продолжит расти по сравнению с четвергом и достигнет 751 мм ртутного столба днем и 753 мм ночью. Это близко к климатической норме, и метеозависимые люди могут чувствовать себя хорошо.

Особых предупреждений от МЧС и Гидрометцентра на пятницу нет. Погода будет спокойной и предсказуемой. Водителям не придется бороться с дождями, а пешеходы могут смело оставлять зонты дома — осадков не ожидается.

Погода в Москве 5 июня — это идеальный летний день: тепло, солнечно и сухо. Переменная облачность не испортит настроение, а комфортная температура располагает к прогулкам в парках, походам в кафе на летних верандах и просто наслаждению жизнью. Хорошая новость в том, что такая комфортная погода продержится и в выходные, а к воскресенью станет еще теплее — до +27 градусов.

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