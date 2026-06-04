Москва - это настоящее «все включено»

Недавно отреставрированный Северный речной вокзал - не только ворота столицы, но и сам по себе достопримечательность. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Казалось бы, российские туристы больше всего любят теплое море и пляжный отдых. Но нет: самый популярный туристический регион страны - Москва. В прошлом году столица приняла рекордное количество гостей, 26,5 миллиона (см. «Цифры»). В чем секрет такой привлекательности? И почему это полезно и для других регионов России?

МИРОВОЕ ПРИЗНАНИЕ

В Москве есть все, что ищут туристы: архитектура, история, музеи, океанариумы, аквапарки, рестораны мирового уровня и современный фастфуд, отели - от пятизвездочных до хостелов, удобный транспорт… И если раньше существовал стереотип, что за историей и богатыми музейными коллекциями надо лететь в Европу, за экзотикой - в Азию, то сейчас все больше путешественников находят все это в Москве.

Не случайно российская столица несколько раз получала «туристический Оскар» - глобальную премию World Travel Awards - как лучший в мире город для путешествий. Опережая Париж и Рим, Бангкок и Сингапур. А в 2025 году возглавила рейтинг Global Power City Index по числу туристических достопримечательностей (одних только музеев более 450!).

Важный момент для самостоятельных путешественников - удобное планирование поездки. В этом помогает цифровой сервис RUSSPАSS, где можно найти все интересные достопримечательности, события, выставки, фестивали, спектакли, купить билеты, заказать экскурсии и забронировать столик в ресторане. Всего в нем 70 тысяч вариантов отдыха и знакомства с Москвой.

В ЦЕНТРЕ ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА

Москва - огромный транспортный хаб и удобная стартовая точка для путешествий по многим регионам. В столице активно занимаются созданием таких маршрутов в рамках концепции «Москва+». В 2021 году появился совместный с Санкт-Петербургом проект «Два города - миллион впечатлений». В 2022-м - объединивший Москву, Петербург и Нижний Новгород: «Три столицы: от рассвета до заката».

Включилась Москва и в развитие Золотого кольца - в партнерство с Владимирской, Ивановской, Ярославской, Костромской, Московской, Нижегородской и Тверской областями. Самый популярный экскурсионный маршрут страны в 2027 году отпразднует 60-летие, недавно в него включили почти полсотни новых городов.

- Москва в сотрудничестве с партнерами разработала свыше 35 маршрутов по Золотому кольцу, которые размещены в специальном разделе в сервисе Russpass. Они включают более 350 точек притяжения, - сообщил глава столичного Комитета по туризму Евгений Козлов на недавней стратегической сессии по развитию маршрута «Золотое кольцо».

Действительно, все очень близко: из Москвы можно домчать на скоростном поезде во Владимир, Ярославль или Нижний. Или отчалить с Северного речного вокзала на круизном лайнере в Углич, Мышкин, Рыбинск, Плес, Калязин…

Этим летом планируется отправить по городам Золотого кольца мобильный туристический информационный центр «Москва», чтобы знакомить местных жителей и туристов с достопримечательностями столицы и всего маршрута, рассказал Булат Нурмуханов, заместитель председателя Комитета по туризму города Москвы.

- Вполне логично, что Москва выступает «точкой сборки» самых разных маршрутов и по Золотому кольцу, и не только для людей, которые уже прилетели или приехали на поезде, - поделилась мнением с «КП» Наталья Анисимова, руководитель партнерских коммуникаций сервиса путешествий Туту. - Не менее важная аудитория - сами москвичи. Это же миллионы туристов, у многих есть машины, и есть сервисы каршеринга, где можно взять машину на день или несколько дней и отправиться в соседние регионы.

Цифры Фото: Алексей СТЕФАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ И ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

И не только в соседние. Мегаполис - главный «поставщик» туристов и для южных курортов, и для Поволжья, Урала, и Дальнего Востока. Они рассказывают о своих достопримечательностях и возможностях для отдыха на форуме «Путешествуй!» (очередной состоится на ВДНХ с 10 по 14 июня), ежегодных туристических выставках, проходящих в Москве, - MITT и «Отдых», организуют дни регионов, презентации в Национальном центре «Россия».

Мастера народных промыслов со всей страны приезжают на ремесленные ярмарки «Ладья», «Жар-птица», «Светлица», «Свояси», «Роза-Береза»… Хороший способ через красоту и творчество вдохновить москвичей на путешествие в те самые места, где плетут изящные кружева, делают бисерные украшения или хрустальные шедевры.

Свежий пример привлечения реальных туристов через виртуальный мир: RUSSPASS - игра с дополненной реальностью. С ее помощью можно «побродить» по Москве, Санкт-Петербургу и Татарстану, только что добавилась Нижегородская область. Суть такая: путешественники перед поездкой скачивают приложение с игрой, переходят на карту города и изучают его вместе с мультяшными героями. За посещение достопримечательностей получают баллы, переходят на новые уровни. Игровые бонусы можно обменять на билеты в музеи и театры или на скидки от партнеров.

- Москве есть чем поделиться - у нее большой опыт продвижения, база аналитики, она во многом первопроходец, - говорит Наталья Анисимова.- Другим регионам, особенно тем, кто только начинает этот путь, полезен ее опыт, например, по сертификации экскурсоводов и работе с зарубежными туристами.

Кстати

Столичные ярмарки и фестивали - это целое гастрономическое путешествие. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пробуем страну на вкус

В Москве можно попробовать на вкус едва ли не каждый регион России. А местная кухня и локальные продукты - одна из главных мотиваций при выборе маршрута для следующего вояжа. Многие москвичи и туристы, приехавшие в столицу на майские праздники в этом году, наверняка сделали выбор на фестивале «Московская весна».

На Тверском бульваре в гастрономических домиках угощали блюдами из разных уголков страны и проводили кулинарные мастер-классы. Начали с пирогов: русской кулебяки, чеченского чепалгаша (тонкие лепешки на кефире), карельских калиток (открытые ржаные пирожки). Продолжили необычными пельменями: крымско-татарскими под названием юфахаш и мурманскими, с олениной и брусничным соусом. Супами - например, дальневосточной ухой с камчатским крабом, командорским кальмаром, магаданской креветкой и ламинарией. Можно было попробовать поморский напиток кёж из ягод и таежный десерт из брусники и кедровых орешков.

В столичных ресторанах нередко устраивают гастроли шеф-поваров из других городов. Приезжает с тематическими ужинами, например, Андрей Аникиев из Архангельска, мастер готовить футуристические блюда из северных грибов, ягод, трав, водорослей и, конечно, рыбы,

Впрочем, регионы могли еще активнее использовать возможности, которые дает Москва для знакомства с их кухней и продуктами, считает глава комитета по гастрономическому туризму Российского союза туриндустрии, президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман:

- Устраивать целые недели якутской, к примеру, кухни сразу в нескольких ресторанах, включая национальные блюда или сеты в меню. Или фестивали, посвященные региональным продуктам не только в ресторанах, но и в магазинах. Скажем, фестиваль красной икры в Москве наверняка имел бы успех. А где у нас делают красную икру? На Чукотке, Сахалине, Камчатке.