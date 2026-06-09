Джаз, цирк, кино под открытым небом и очень много мороженого: Что ждет москвичей этим летом

Этим летом в Москве открылись сразу шесть бесплатных скейт-парков для катания на роликах, самокатах и скейтбордах.

В Москве стартовал проект «Лето в Москве», который продлится до 6 сентября. Вся информация о мероприятиях собрана на сайте leto.mos.ru. Большинство событий - бесплатные при регистрации на сайте (иные условия прописываются заранее).

- Третий сезон проекта в этом году проходит более чем на 500 площадках по всему городу. Его главная тема - «Время быть вместе». А цель всех мероприятий - объединить и сблизить жителей столицы, - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Сергей Собянин. Фото: АГН «Москва»

Сочное оформление

Традиционно лето ассоциируется с цветами и зеленью. А фестиваль добавляет городским улицам еще и ярких красок при помощи арт-объектов. К этому сезону поставили шесть арт-павильонов, где можно купить продукцию локальных брендов:

в «Самоваре» на Арбате - чай, кофе, сладости и сувениры, в «Вишне» - сезонные ягоды и освежающие смузи;

в «Коробке конфет» на Новом Арбате - чай «Москва», выпечку и сладкие подарки;

в «Воздушном шаре» на Цветном бульваре - детские книги, игры и развивашки;

в «Холодильнике» на Тверском бульваре - холодные напитки и мороженое, обещают новые вкусы, которые раньше мало кто пробовал;

в «Фабрике мороженого» в «Музеоне» - опять же мороженое (в меню - много разного) и товары локальных брендов.

Самый большой маркет открыли на Болотной площади. Там же запланированы мастер-классы, концерты и спортивные игры.

Развлечения на любой вкус

Лето богато на разного рода шоу и выступления. Вот лишь несколько примеров.

С 8 июня в столице проходит V Международный московский джазовый фестиваль. Здесь выступят более 1000 артистов, в том числе Игорь Бутман, Петр Дранга, Сергей Безруков и др. Часть мероприятий будут открытыми - на ВДНХ, в «Зарядье», в парке Горького, на Гоголевском бульваре и в саду «Эрмитаж». Торжественное закрытие состоится 14 июня в Концертном зале им. Чайковского (билеты от 3000 рублей).

До 5 июля в «Зарядье» проходит IV Московский летний музыкальный фестиваль, в рамках которого можно услышать симфонические оркестры Большого и Мариинского театров, известнейших российских и зарубежных музыкантов и певцов. Цены на билеты - от 700 рублей.

В парке «Сокольники» до 6 сентября с четверга по воскресенье работает настоящий цирк.

- Будет две программы, совершенно не похожие друг на друга, выступят наши ведущие артисты, - анонсировал событие руководитель Большого Московского цирка Эдгард Запашный. - И конечно, мы покажем хищников, братьев-шимпанзе Гермеса и Самсона, дрессированных собак Виктории Елисеенко, а еще прекрасных лошадей.

«Цирковая мистерия: хранители чудес» будет идти до 12 июля. Затем с 16 июля по 6 сентября начнется программа «Огни большого цирка». Оба шоу увидеть можно бесплатно по предварительной регистрации. А еще до 12 июля в Москве проходит Х фестиваль циркового искусства «Идол-2026», на который съехались лучшие артисты из 12 стран мира. Сначала они соревнуются между собой, а с 10 июня по 12 июля в гала-шоу можно будет увидеть лучшие номера, цена билетов - от 1500 рублей.

Выиграть электромотоцикл, электровелосипед и электросамокат можно во время Московского транспортного электрофестиваля, который пройдет 27 июня на Садовом кольце. Те, у кого уже есть электротранспорт, могут пройти регистрацию и поучаствовать в параде, остальных приглашают на развлекательную программу и - главное - на конкурсы с хорошими призами.

Традиционно летом проходят несколько театральных и театрализованных фестивалей:

«Времена и эпохи» (10 - 14 июня). В этом году обещают показать, как создавалась русская культура - через литературу, музыку, театр и балет.

Во время фестиваля «Усадьбы Москвы» можно перевоплотиться в героев XIX века.

«Усадьбы Москвы» (до 6 сентября) этим летом подготовили программу сразу в 77 локациях, в том числе в пяти усадьбах за пределами Москвы - это Ясная Поляна, Горки Ленинские, Даровое, Мелихово и Мураново. Кстати, за посещение двух загородных, а также пяти, десяти, пятнадцати и более усадеб дают подарки.

«Театральный бульвар» (до 30 августа) даст возможность не только бесплатно посмотреть театральные постановки в непривычных локациях - в городских парках, к примеру, но и встретиться с артистами и самим поучиться актерскому мастерству.

В разных районах города уже открылись летние кинотеатры: на Северном речном вокзале, в усадьбе Воронцово, в парках 50-летия Октября, «Митино» и «Ходынское поле» и др. Посещение бесплатное, но нужна предварительная регистрация. Многие локации - с навесами на случай дождя, есть и те, куда можно прийти с собакой. Еще летом традиционно проходит Московская международная неделя кино. В прошлом году на нее приезжали Вуди Аллен и Эмир Кустурица, программу этого года пока опубликовали.

Инсайд флоу, бути и прочие джампинги

Для отдыха в знойные летние дни в столичных парках откроются 13 бассейнов с шезлонгами, зонтиками, раздевалками и душем (цены на входные билеты - от 400 рублей в будни за взрослый билет, от 250 - за детский, в выходные - 700 и 500 рублей соответственно). Там можно лежать и поджариваться, как колбаска на гриле, а можно проводить время активно: участвовать в бесплатных тренировках по зумбе, фитроку (это функционально-танцевальная тренировка с барабанными палочками), йоге и растяжке, а еще играть во фрисби, пляжный теннис, волейбол и тетербол (мяч, привязанный на веревке, игроки пытаются первыми намотать на столб).

Этот зрелищный вид спорта называется гидрофлай. В июле в столице пройдут соревнования по нему.

Еще около 200 площадок по городу летом открылись для занятий бегом, ушу, роллер-спортом, футболом, баскетболом, волейболом, настольным теннисом, бадминтоном, фитнесом, зумбой, йогой, растяжкой. В расписании есть экзотические названия типа инсайд флоу (направление йоги с танцами и музыкой), бути (интенсивная фитнес-тренировка на все группы мышц) и джампинг (кардиотренировка на специальном батуте). Открылись также 16 площадок для занятий спортом на крышах - в основном это крыши «Мест встреч» (реконструированных старых кинотеатров и райцентров).

В «Лужниках» заработал экстрим-парк для занятий по катанию на роликах, самокатах, скейтбордах, велосипедах и беговелах. Тренировки бесплатно проводят опытные спортсмены. Для участия нужно заполнить анкеты и заранее зарегистрироваться. Еще шесть бесплатных скейт-парков открылись у «Московских сезонов» (кататься можно на скейтбордах, самокатах и роликах).