Мы уедем прочь на речной «электричке»: Москва идет впереди планеты всей по развитию водного общественного транспорта

Сергей Собянин на борту речного электротрамвайчика. Этот вид общественного транспорта с первых дней стал очень популярен у москвичей. Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

К 2030 году почти вся акватория Москвы-реки будет охвачена пассажирскими перевозками на электросудах. Пока движение поделено на четыре отрезка-маршрута.

- Москва первой в мире запустила сеть речного электротранспорта и продолжит ее развивать, - заявил мэр Москвы Сергей Собянин. - Она стала неотъемлемой частью городской транспортной системы. С момента запуска поток пассажиров вырос в четыре раза, совершено больше 3,5 млн поездок.

Для экономии времени

Старт движению по первому маршруту 20 июня 2023 года дали Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Тогда открылся участок между причалами «Киевский» и «Сердце столицы» длиной 6,5 километра. Народ повалил толпами, тем более что первые три дня после открытия проезд был бесплатным.

Любовались удивительными круглыми причалами - 16 метров в диаметре с высотой потолков по 3 - 4 метра, - где помещались до 80 человек (сейчас делают причалы и поменьше). Внутри для удобства пассажиров - сиденья, расписание движения судов, туалеты и Wi-Fi.

Причалы-шайбы разработали российские ученые. Форму выбрали неслучайно: судно может подходить к нему с любого угла. Пока идет посадка-высадка пассажиров, «шайба» еще и заряжает речной трамвайчик. В 2023 году на маршрут вышли первые восемь новеньких электросудов. Их назвали в честь московских рек: «Синичка», «Сетунь», «Пресня», «Филька», «Сходня», «Раменка», «Яуза» и «Неглинка».

Сегодня проезд на них стоит 380 рублей при оплате банковской картой в будни (330 рублей - при оплате «Тройкой» по тарифу «Кошелек» и 230 рублей по биометрии) и 550 рублей - в выходные (500 рублей по «Тройке» и 400 рублей по биометрии). А маршрутов стало уже четыре.

Второй маршрут «ЗИЛ» - «Печатники» длиной более 9 км запустили 29 сентября 2023 года. Он связал юг и юго-восток Москвы и был задуман, чтобы пассажиры экономили время: путь от Печатников до Нагатинского затона на городском транспорте занимает 35 - 40 минут, на машине - около 30. А по воде - всего 12. Перебраться на противоположный берег с причала «ЗИЛ» на причал «Автозаводский мост» по реке можно за 5 - 6 минут, пешком этот путь займет 21 минуту.

Третий маршрут «Новоспасский» - «ЗИЛ» открылся 20 июня прошлого года. Его длина - 5,4 км. Движение от точки до точки занимает примерно 55 минут. Он проходит по четырем районам города и местами сильно сокращает путь: например, от Дербеневской набережной до стадиона «Торпедо» можно доехать за 10 минут вместо 40.

Старт четвертому маршруту «Лужники» - «Киевский» дали совсем недавно - 7 июня. На отрезке пути длиной 5 км будет четыре остановки, пока что «в деле» два причала («Лужники» и «Киевский»), до конца года откроется еще пара («Воробьевская набережная» и «Новодевичьи пруды»). С запуском четвертого маршрута общая длина пути регулярных речных перевозок составила 34 км.

Свой судостроительный завод

Первые электросуда, которые поплыли по Москве-реке в 2023 году, производились и обслуживались питерской фирмой. Но вскоре решено было возрождать судостроительство в Москве.

- Электросуда пользовались ажиотажным спросом как среди москвичей, так и среди гостей столицы, - объяснил в мае 2024 года Сергей Собянин. - Программа развития речного судоходства востребована, поэтому мы решили построить завод по производству экологически чистых судов.

Московская верфь спустила на воду первые суда меньше чем через год после запуска. Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Место выбрали в Нагатинском затоне на Меловом мысе, где ранее располагалась коммунальная зона. Вместо нее напротив Южного речного вокзала в рекордные сроки (всего за 22 месяца) возвели верфи, площадку обслуживания и ремонта речного флота (причем как электрического, так и обычного), пункты отстоя судов и причал. Само здание оборудовали солнечными батареями, там же поставили автономную станцию очистки воды и систему фильтров, которые предотвратят возможное загрязнение Москвы-реки.

Кроме того, на верфи начали обучение специалистов, которым предстоит управлять электросудами. Для этого используют специальные тренажеры. А еще здесь же открыли собственное конструкторское бюро, специалисты которого готовы проектировать суда разного класса.

- В Москве открывается много заводов, но судостроительные не открывались как минимум полсотни лет, - отметил Сергей Собянин на официальном запуске верфи в ноябре 2025 года. И заявил, что новое производство призвано постепенно не только расширить регулярные пассажирские перевозки по воде, но и заменить электрическими те суда, что сейчас курсируют по Москве-реке с туристами.

Планы на будущее

Первые четыре электросудна модели «Москва 1.0», выпущенные на Московской верфи для регулярных речных маршрутов, на воду спустили 26 мая. Названия для них выбирали сами горожане, в итоге победили «Таганка», «Якиманка», «Полянка» и «Маросейка».

- До конца года будет запущено еще три судна, - объявил Сергей Собянин. - К 2030-му в центральной части Москвы-реки вообще не должно остаться кораблей на дизельном топливе. А к 2035 году мы будем пользоваться только электросудами, что позволит значительно улучшить экологию Москвы-реки и набережной.

И плавучие причалы, и электросуда - российские разработки. Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Суда «Москва 1.0» вмещают 56 человек, есть отдельные места для маломобильных пассажиров. При этом Московская верфь уже составила себе целую производственную линейку: это судно «Москва 1.0», «Москва 2.0» (на 190 человек), «Москва 3.0» (150 - 250 мест, постепенно эта модель будет замещать прогулочные суда) и круизный лайнер «Московское золотое кольцо» (гибрид с батареей и двигателем внутреннего сгорания).

Также верфь выпускает беспилотные катера, которые могут вести надводную и подводную съемку по заранее установленному маршруту и прописанным задачам.

Город продолжит развивать сеть речных регулярных перевозок. По словам мэра, к 2030 году в столице будут работать уже семь маршрутов для пассажиров. А с учетом далекоидущих планов развития московского судостроения вполне возможно, что лет через 10 - 20 корабли, собранные в столице, будут возить пассажиров далеко за ее пределами.