«Люди, которые дарят внимание и заботу»: Андрей Воробьёв, Константин Чуйченко и Анна Цивилева поздравили соцработников Подмосковья с профессиональным праздником

Губернатор Московской области Андрей Вороьбёв. Фото пресс-службы губернатора и правительства Московской области

Сегодня социальные работники России отмечают свой профессиональный праздник. Кстати, сама дата (8 июня) была выбрана неслучайно. Еще с Петровских времен повелось – 8 июня 1701 года царь подписал указ о богадельнях. С тех пор институт социальной помощи, конечно же, очень сильно качественно изменился. И круг его обязанностей колоссально расширился. И количество задействованных в этой сфере людей неизмеримо больше. Например, в Московской области свой профессиональный праздник отмечают более 14 тысяч (!) работников соцзащиты населения. Все они трудятся в комплексных центрах соцобслуживания, семейных центрах, добрых домах, пансионатах и центрах реабилитации участников СВО.

Сегодня в Красногорске прошла торжественная церемония, в которой вместе с губернатором Подмосковья Андреем Воробьёвым приняли участие министр юстиции РФ Константин Чуйченко и заместитель министра обороны РФ, председатель Госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Они вручили государственные и областные награды отличившимся сотрудникам соцзащиты Московской области.

- В этом зале собрались люди, которые дарят тепло, внимание, заботу тем, кому это необходимо, - отметил Андрей Вороьбёв. - Со многими мы встречались в разных ситуациях, при разных обстоятельствах. Хочу поблагодарить вас и поздравить с профессиональным праздником. Социальное направление в нашей стране – это особенная миссия. Президент всегда это подчеркивает.

Отдельно губернатор поблагодарил советника директора центра имени Мещерякова (он много лет успешно действует в Сергиевом Посаде) Галину Константиновну Епифанову, которая проработала в центре 44 (!) года.

- Это человек, который всю свою жизнь посвятил деткам, а потом уже и взрослым людям с тяжелой судьбой. Вы, ваша команда, наша команда стараемся делать все, чтобы вдохновить, чтобы поддержать тех, кому нужна помощь. Здесь присутствуют люди, которые обеспечивают заботу, уход, воспитание. Вы на своем месте делаете очень важное дело. Спасибо Вам!

Галина Епифанова, а также заведующий отделением «Пансионат «Чайка» комплексного центра соцобслуживания и реабилитации «Егорьевский» Наталья Яснова получили Благодарность Губернатора Московской области.

Знак Преподобного Сергия Радонежского вручили председателю правления областной общественной организации инвалидов «Колесница» Игорю Гундерову.

Почетным званием «Заслуженный работник социальной защиты населения Московской области» отмечена специалист семейного центра помощи семье и детям «Ступени» из г.о. Пушкинский Арлета Арушанян, а также директор комплексного центра социального обслуживания и реабилитации Дмитрий Еремейцев.

Благодарственные письма Губернатора Московской области вручены председателю Московского областного регионального отделения Всероссийского общества глухих Дмитрию Жевжикову и соцработнику комплексного центра соцобслуживания и реабилитации «Егорьевский» Алле Долгополовой.

Труд социальных работников в Подмосковье очень ценят. Достаточно сказать, что Московская область является единственным регионом России, где действуют отдельные меры поддержки для работников этой сферы. Среди них - компенсация аренды жилья (от 30 до 40 тысяч рублей в месяц для семейных пар, от 20 до 30 тысяч - для работающих в одиночку), выплаты молодым специалистам (50 тысяч рублей – в первый год, 100 тысяч – во второй год), программа «Приведи друга», а в этом году ввели новую выплату в размере 70 тысяч для вожатых детских лагерей.

- Важнейшим направлением государственной политики является развитие сферы социальной защиты, - подчеркнул Константин Чуйченко. - Именно от ее состояния, от компетентности и самоотдачи социальных работников зависят качество жизни людей, утверждение в обществе принципов справедливости и гуманизма. В этой сфере трудятся представители самых разных профессий. Их работа имеет чрезвычайно важное значение для миллионов жителей нашей страны.

С начала СВО социальные работники взяли на себя поддержку участников и ветеранов спецоперации, а также их семей. В Подмосковье все они могут рассчитывать не только на меры поддержки, но и профессиональную реабилитацию (в области 5 центров, где ее можно пройти!).

- Социальные координаторы первыми встречают ветеранов СВО после возвращения, помогают разобраться в мерах поддержки, сопровождают на пути реабилитации и адаптации к мирной жизни, - рассказала Анна Цивилева. - Многие из них пришли к нам из социальной сферы. Именно соцработники делают по-настоящему важное, доброе дело, дарят человеку самое ценное – надежду, заботу и внимание. Поэтому их деятельность – это не просто работа, а настоящее служение во имя человека.