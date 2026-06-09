Сергей Собянин: Построим 5 новых станций на Филевской линии метро

Фото: Максим Мишин/Пресс служба Мэра и Правительства Москвы

В Москве сегодня не только активно строятся новые линии метро (такие как Рублевско-Архангельская или Бирюлевская), но и продлеваются уже существующие, в том числе старейшие. Так, Сокольническая линия («красная») на картах идет под номером 1, ведь именно с нее более 90 лет назад началась история столичной подземки. Но и сейчас там ведется активное строительство. Линия будет продлена в Ярославский район, где будут построены станции «МГСУ» и «Ярославская», рассказал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

- Сегодня там живут около 100 тысяч человек, активно развивается территория рядом с НИУ МГСУ — одним из ведущих строительных вузов страны, - отметил Собянин.

А вот другому «старожилу» московскому метрополитена – Филевской линии («голубой») – добавят сразу пять станций - «Верейская», «Сколковское шоссе», «Марфино», «Сколково» и «Медицинский центр». Две первых будут располагаться до МКАД, в Можайском районе столицы, а три других – в Сколково.

Транспортная доступность улучшится для 320 тысяч человек, а сама линия удлинится на 12 километров.