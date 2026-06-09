«Это огромная, современная больница»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв осмотрел достроенные здания многопрофильного медцентра в Балашихе

Фото: Екатерина АГЕЕВА

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил строительную площадку многопрофильной больницы в Балашихе и проверил ход работ. Строители уже возвели здания медучреждения и начали отделочные работы. Эта больница в микрорайоне Ольгино после запуска станет крупнейшим медучреждением Подмосковья - в стационаре смогут единовременно находиться 1123 пациента, а клинико-диагностический центр сможет приписать до 300 посетителей в смену.

Проект строительства медучреждения, который будет обслуживать 2 млн жителей Балашихи и соседних муниципалитетов, ранее поддержал Президент России. Больницу возводят в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Запустить ее планируют уже в 2028 году.

- Это огромная, современная, технологичная больница на более чем 1100 коек. Здесь все функционально: максимум операционных и самого передового оборудования, - рассказал Андрей Воробьёв после осмотра объекта. - В 2028 году мы должны получить не просто здание с медицинской техникой, ключевой вопрос — это команда.

Губернатор отметил, что поиск врачей, которые будут работать в больнице, ведется уже сейчас, когда медучреждение еще строится.

- В Балашихе живет полмиллиона человек, округ постоянно растет, но, к сожалению, до сих пор здесь не было современной большой клиники. Эта больница станет базовой для всего юго-востока и востока Подмосковья. Благодаря новым трассам — М-12 и ЮЛА («Восток» и Южно-Лыткаринская автодорога, - Авт.) — она будет доступна жителям Люберец, Ленинского, Богородского, Орехово-Зуевского и других округов. Стройка идет хорошо, видим отличную организацию.

На данный момент готовность объекта достигла 46%. Позади строительство основного монолита. В процессе отделка фасадов и внутренние черновые работы. Кроме того, в здании рабочие уже начали монтировать перегородки и прокладывать коммуникации - от электричества до отопления.

Первый вице-президент компании-подрядчика Илья Демидов отметил, что медицинский комплекс в Балашихе представляет из себя 9-этажное здание с подземной парковкой и техническим этажом. Его общая площадь — 164 тысячи квадратных метров.

- На объекте ежедневно трудятся более 1000 человек, - доложил губернатору подрядчик. - По графику к концу следующего года мы должны приступить к монтажу медицинского оборудования, а затем еще около 6 месяцев уйдет на пусконаладку. Здесь также появится вертолетная площадка для санитарной авиации.

Прилегающую территорию благоустроят - здесь будет разбит ландшафтный парк с дорожками и зонами отдыха.