Переменная облачность и кратковременный дождь ожидаются в Москве 10 июня 2026 года Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Середина первой летней недели встретит москвичей по-настоящему знойной погодой. В среду, 10 июня, погода в Москве будет формироваться под влиянием теплого атмосферного фронта, который принесет в столицу не только высокие температуры, но и локальные дожди. Синоптики прогнозируют переменную облачность, местами кратковременные осадки, а в отдельных районах области возможны грозы.

Погода в Москве 10 июня 2026 года: температура воздуха

Днем воздух в столице прогреется до плюс 29–31 градуса. Это на несколько градусов выше климатической нормы, поэтому горожанам стоит поберечься от перегрева. Ночью станет значительно прохладнее: столбики термометров опустятся до отметок 14–16 градусов выше нуля.

Осадки в Москве 10 июня 2026 года

Атмосфера в течение дня будет неспокойной. Ожидается переменная облачность, при которой во второй половине дня местами возможны кратковременные дожди. По области в отдельных районах синоптики не исключают грозу. Ночью осадки прекратятся — установится небольшая облачность без дождей. Зонт стоит взять с собой, но рассчитывать на него как на спасение от затяжного ливня не придется: дожди будут локальными и быстрыми.

Переменная облачность и кратковременный дождь ожидаются в Москве 10 июня 2026 года Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ветер, давление и предупреждения

Ветер в среду ожидается западный, слабый. Атмосферное давление будет держаться на уровне 748 мм ртутного столба днем и 749 мм ночью, что близко к привычной для июня норме. Метеозависимые люди могут вздохнуть свободно — резких скачков не предвидится.

Из-за высокой температуры воздуха в дневные часы медики рекомендуют избегать длительного пребывания на открытом солнце, пить больше воды и носить светлую одежду из натуральных тканей. Особого внимания требуют дети и пожилые люди. Что касается погодных аномалий, серьезных штормовых предупреждений на 10 июня не объявлялось.

Погода в Москве 10 июня — это классический летний день с утренней прохладой, дневной жарой и вероятностью легкого освежающего дождя. Такая погода идеальна для прогулок в парках с зонтом от солнца, но без риска промокнуть до нитки. Хорошая новость в том, что теплая погода без серьезных осадков продержится и в последующие дни.