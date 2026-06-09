Ювелирная хирургия: Как Москва ставит на ноги более 100 тысяч пациентов в год

Только за прошлый год выполнено свыше 37 тысяч высокотехнологичных операций.

Ежегодно стационарную травматолого-ортопедическую помощь в Москве получают больше 100 тысяч человек. В столице создана единая городская система, объединяющая сеть многопрофильных больниц. Стационары оснастили передовым оборудованием, включая системы интраоперационной 3D реконструкции - они позволяют строить точные трехмерные модели для операций.

Особое внимание - малоинвазивной хирургии. Сегодня многие вмешательства на костях и суставах проводятся через проколы и доступы до двух сантиметров. Благодаря этому пациенты самостоятельно покидают клиники уже через пару суток.

Самые современные виды помощи становятся доступнее. Только за прошлый год выполнено свыше 37 тысяч высокотехнологичных операций. Для сравнения: 15 лет назад их было не больше тысячи.

ТОЧНОСТЬ - ДОЛИ МИЛЛИМЕТРА

С 2023 года московские врачи начали проводить эндопротезирование коленных суставов

с использованием роботических установок. Робот помогает максимально точно установить эндопротез - это напрямую влияет на долговечность его работы и скорость восстановления.

В ГКБ № 31 имени академика Г. М. Савельевой применяют новейшую систему Cori. Она одна из самых компактных в ортопедии: основная часть помещается в руке хирурга и используется для ювелирного удаления поврежденного хряща. Аппарат оснащен интеллектуальной навигационной станцией, которая в реальном времени формирует трехмерную модель коленного сустава, анализирует состояние связок и других структур. Благодаря этому хирурги достигают лучшего позиционирования эндопротеза и правильного баланса сустава - критически важного условия для нормальной работы ноги.

Интеллектуальная система анализирует каждый шаг вмешательства, позволяя действовать с точностью до долей миллиметра.

ПРОТЕЗ НА ЗАКАЗ

Еще одно важнейшее направление - аддитивные технологии и 3D-печать. Для пациентов со сложными травмами и тяжелыми заболеваниями суставов создаются индивидуальные эндопротезы. Срок реабилитации сокращается почти в четыре раза - до 4 - 6 недель.

В 2023 году врачи ГКБ имени С. С. Юдина спасли пациентку с сахарным диабетом от ампутации стопы. Медики провели эндопротезирование кости при помощи 3D-моделирования по собственной методике, запатентованной в 2022 году и не имеющей аналогов в мире.

64-летняя женщина страдала диабетической остеоартропатией (артропатией Шарко) - болезнью, которая на поздних стадиях приводит к трофическим язвам, остеомиелиту и гангрене. Последние несколько лет кости стопы пациентки медленно разрушались, она уже не могла ходить.

На первом этапе удалили омертвевшие ткани и кости, образовавшийся дефект заместили антибактериальным спейсером - временным эндопротезом. Инженеры изготовили 3D-модель кости. Второй этап - замещение дефекта двумя костными 3D-блоками с фиксацией аппаратом на 10 месяцев. В апреле аппарат сняли. Пациентка проходит реабилитацию, после чего сможет безболезненно наступать на ногу и ходить без ограничений.

В общей сложности лечение заняло полтора года. Подобная практика двухэтапного замещения дефектов стопы при артропатии Шарко с использованием 3D-моделирования в мировой литературе не представлена. Московские врачи в очередной раз доказали: технологии способны вернуть к полноценной жизни даже в самых сложных случаях.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мэр Москвы Сергей Собянин.

«Главная задача - как можно быстрее возвращать пациентов к полноценной жизни. Их восстановлению уделяем особое внимание. Больницы оснащены всем необходимым оборудованием для комплексной реабилитации», - отмечает мэр Москвы Сергей Собянин.