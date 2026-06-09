Кино без границ: Москва становится мировым съемочным центром

В рамках московской программы рибейтов прошли съемки совместного российско-индийского фильма. Фото: Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

Логистический коллапс, рост стоимости съемок за рубежом, уход привычных локаций… Санкции и транспортные ограничения сделали зарубежные съемки почти невозможными. Когда глобальные цепочки кинопроизводства дали сбой, Москва создала свою экосистему. Кинопарк «Москино» заменил зарубежные натурные съемки, виртуальные студии - сложный постпродакшен, а программа рибейтов (частичная компенсация расходов) привлекла партнеров из Индии, Турции, Бразилии и Египта.

Не студия, а целый завод

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента культуры Алексей Фурсин, Московский кинокластер начал формироваться в 2022 - 2023 годах. Сегодня создана полноценная экосистема: кинопарк, кинозавод «Москино», Киностудия им. Горького (отметившая 110-летие в 2025 году), кинокомиссия и цифровая платформа на нескольких языках.

«Кинокомиссия - это единое окно: подаете заявку - мы сами согласовываем съемки с городскими и федеральными структурами, обеспечиваем перекрытия и сопровождаем группы 24/7», - подчеркнул министр.

Сложный период 2022 - 2023 годов подтолкнул к созданию кинопарка - декораций, позволяющих снимать фильмы о любой точке мира, не покидая Москвы. Здесь уже использовались декорации европейских городов, Ближнего Востока и российских регионов (например, в фильме «Трудно быть богом»). Причем кинопарк - это не просто «город декораций». На его территории работают крупнейший в России центр реквизита, мастерские, павильоны, гостиницы и рестораны. Объект также становится привлекательной туристической точкой.

Второй флагман - кинозавод «Москино», технологическая площадка. В прошлом году совместно с резидентом открыта виртуальная студия - один из трех подобных комплексов в России, два из которых находятся в ведении правительства Москвы.

Кешбэк за съемки кино

Одна из главных новостей 2025 года - запуск по поручению мэра Москвы программы рибейтов для международных компаний. Совокупная поддержка позволяет сэкономить до 45% затрат на съемки.

«Москва конкурентоспособна с любой мировой столицей по стоимости съемочных суток. При этом у нас очень красиво!» - добавил Алексей Фурсин.

Генеральный директор «Москино» Георгий Прокопов уточнил: с момента введения рибейтов подписаны международные соглашения - с Турцией, Мексикой, Египтом, Бразилией, Индией и другими странами. В рамках инициативы «Киногорода» стороны договариваются об обмене съемочными группами и единой платформе подачи заявок.

Алексей Фурсин пояснил: из почти 4000 заявок в прошлом году согласовано 2000. Отказы связаны только с занятостью локации или техническими работами. «Нет такого, чтобы мы отказали по содержанию фильма. Комиссия не отказывает - она организует», - резюмировал глава департамента.

Индийский след

Первым проектом по системе рибейтов стала копродукция России и Индии. Трейлер фильма показали на пресс-конференции - съемки проходили в «Москино» и на кинозаводе.

В августе Москва проведет Международную неделю кино - это аналог крупного кинорынка. Деловая программа соберет специалистов со всего мира для обсуждения трендов, включая использование ИИ. Для зрителей организуют мастер-классы и кастинги. «Мы ждем делегации из Латинской Америки, Африки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и, конечно, стран СНГ», - заключил министр.