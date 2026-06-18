Вся Россия «за одним столом». Нижегородцы вкусно отметили День России

Гастрофестиваль посетили более 77 000 гостей. Фото: Пресс-служба ГК «Сладкая жизнь»

Проект при поддержке Администрации города Нижний Новгород, совместно с Ассоциацией рестораторов Нижегородской области и гастрономическим партнером – торговой сетью SPAR, объединил кухни народов России.

Ключевые гастрономические события прошли на кулинарной сцене, где ведущие повара города накрывали 100-метровый стол и угощали гостей фирменными блюдами. 12 июня состоялся перформанс «Единство народов за одним столом» — большой обед с участием рестораторов, фермеров, торговых сетей, представителей СМИ, национальных общин, приготовивших более 100 блюд.

В ресторанном дворике свою продукцию представили кафе, рестораны, бары и местные фермеры. Всего в фестивале приняли участие 25 ресторанных проектов и 15 локальных фермеров. Для гостей работали зона пикника, фотозона «Карта вкусов России», а также площадки партнеров.

Для гостей работала зона пикника. Фото: Пресс-служба ГК «Сладкая жизнь»

Фотозона «Карта вкусов России». Фото: Пресс-служба ГК «Сладкая жизнь»

Одной из самых ярких локаций стала «Территория SPAR». Здесь можно было приобрести снеки, готовые перекусы, напитки и сладости для детей, попробовать рыбу и морепродукты собственного производства под маркой «Рыбное дело». Известный шеф-повар и гастроблогер Андрей Сулима готовил из эксклюзивных морепродуктов сети SPAR специальное блюдо – рубанину из осетра и лосося.

На локации «Территория SPAR» можно было приобрести снеки, готовые перекусы, напитки и сладости для детей, попробовать рыбу и морепродукты собственного производства под маркой «Рыбное дело». Фото: Пресс-служба ГК «Сладкая жизнь»

Рыбная охлажденная, замороженная, переработанная продукция – особая группа товара в сети супермаркетов SPAR и Eurospar. Например, недавно сеть начала поставки 36 новых видов замороженной рыбы из Индонезии: рыбу-попугая, барамунди, луциан, групер, желтохвост, рыбу-иглу, рыбу-императора, махи-махи и др. Кроме того рыба закупается напрямую у рыбодобытчиков Камчатки, Сахалина, Мурманска, Дагестана, Карелии, Северной Атлантики и других регионов.

Также на «Территории SPAR» был организован -розыгрыш призов на игровом автомате «лабиринт с монеткой». Гости-везунчики получали фирменный мерч, созданный лимитировано для данного фестиваля. В лаундж зоне с пуфами и шезлонгами, отведав угощений, гостям фестиваля отдыхалось особенно приятно.

На «Территории SPAR» были организованы гонки роботов-уборщиков, технологичных «сотрудников» супермаркетов, виртуальные игры на экранах касс самообслуживания. А главным угощением для всех гостей от торговой сети стал ароматный фирменный узбекский плов с курицей по рецепту из Самарканда. Как рассказали в компании, всего было приготовлено и съедено более 30 кг плова.

Фото: Пресс-служба ГК «Сладкая жизнь»

Как сообщили организаторы праздника, такой фестиваль решено проводить ежегодно и с таким же щедрым размахом.

Каждое подобное мероприятие – еще и обучение, обмен опытом. В образовательной программе фестиваля приняли участие студенты Института пищевых технологий и дизайна Княгининского университета Нижегородской области и программы «РЕСУРС России» Президентской академии. Вместе с шеф-поварами они изучали региональные кухни и формированием гастрономической карты Нижегородской области, что станет дополнительным трамплином для развития гастротуризма в регионе.

Гастрономический праздник сопровождался концертом и –забегом на 1 км в национальных костюмах. Всего за три дня фестиваль посетили более 77 000 гостей.

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