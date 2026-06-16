В Москве в пятый раз состоится ежегодный бесплатный забег «На старт!»

20 июня в Москве в пятый раз состоится ежегодный массовый легкоатлетический забег «На старт!». Фото: «Московский спорт»

20 июня в Москве в пятый раз состоится ежегодный массовый легкоатлетический забег «На старт!». Масштабный спортивный праздник объединит любителей активного образа жизни сразу в пяти столичных парках. Принять участие в мероприятии смогут абсолютно все желающие в возрасте от четырех лет, причем полностью бесплатно.

Организаторы подготовили трассы разного уровня сложности, адаптированные под любой возраст и уровень физической подготовки. Самые юные атлеты (от четырех до семи лет) выйдут на семейную дистанцию в 500 метров в сопровождении родителей. Ребята от восьми до 12 лет пробегут километр, а подростки от 13 до 17 лет проверят силы на дистанции три километра.

Принять участие в мероприятии смогут абсолютно все желающие в возрасте от четырех лет, причем полностью бесплатно. Фото: «Московский спорт»

Флагманской локацией праздника станет стадион «Авангард» в ВАО. Юных бегунов здесь встретит знаменитый сыщик-домовой Финник — герой популярного мультсериала. Он проведет интерактивные разминки, сфотографируется со всеми желающими в специальной фотозоне и вручит призы.

Взрослых участников (от 18 лет) ждут дистанции на 3 и 5 км, а на «Авангарде» подготовлен и серьезный вызов — забег на 10 км для тех, кто мечтает приобщиться к профессиональному спорту.

«В этом году мы ожидаем около 3000 участников. «На старт!» — это отличная возможность провести день всей семьей. Каждый финишер получит памятную медаль, а победителей ждут дипломы и сувениры», — отмечает куратор забега Дмитрий Иванов.

Взрослых участников (от 18 лет) ждут дистанции на 3 и 5 км, а на «Авангарде» подготовлен и серьезный вызов — забег на 10 км. Фото: «Московский спорт»

Помимо «Авангарда», старты пройдут в парке 850-летия Москвы (ЮВАО), «Северном Тушино» (СЗАО), парке Олимпийской деревни (ЗАО) и в центре проката «Поляны Бутово» (ЮЗАО).

Для участия необходима регистрация на сайте проекта.

Забег «На старт!» проводится ежегодно в пяти парках Москвы, флагманская площадка — стадион «Авангард». В 2025 году участвовали более 1300 человек, в семейном забеге — 110 детей.