Тропы здоровья и детские площадки: в Москве продлят набережную Марка Шагала

Набережную Марка Шагала продлят и создадут для москвичей новое пространство для занятий спортом и отдыха с детьми. Фото: mos.ru

Набережную Марка Шагала продлят и создадут для москвичей новое пространство для занятий спортом и отдыха с детьми. Протяженность нового участка — от бульвара Братьев Весниных до затона Новинки — составит 1,2 км.

- Планируем укрепить берега набережной и сделать подпорные стены, сделать детские и спортивные площадки, зоны для отдыха. Также обустроить пешеходные и велосипедные дорожки, тропы здоровья, - сообщил в личном блоге Сергей Собянин, мэр Москвы.

После благоустройства набережная в Даниловском районе фактически станет новой парковой зоной - привести в порядок предстоит около 90 тысяч квадратных метров. В центре появится амфитеатр, где можно будет почитать книгу или сделать остановку во время долгой прогулки. Рядом - причал. Создадут дополнительно две площадки для проведения мероприятий, уличных концертов.

Набережная Марка Шагала стала чуть ли не самой современной и стильной в городе в 2016 году. Над ее созданием работали архитекторы и ландшафтные дизайнеры в то же время, как началось благоустройство территории бывшего завода имени Лихачева (ЗИЛ). Здесь высадили взрослые деревья, создали прогулочные и велосипедные дорожки и искусственные холмы, которые защищают москвичей от сильного ветра во время пробежек и катаний. Прогулочная зона запланирована от Третьего транспортного кольца до затона Новинки.

- Возведем четыре пешеходные эстакады. Они обеспечат бесшовную связь пеших маршрутов и откроют живописный вид на Москву-реку. Основные работы планируют завершить в 2027 году, - добавил Сергей Собянин.

В настоящее время одновременно в трех округах Москвы реконструируют более 10 километров набережных. На левом берегу Москвы-реки идет реконструкция Шелепихинской и Карамышевской набережных. На правом продолжается строительство набережных от Шелепихинского моста до театра “Мастерская Петра Фоменко”. Планируют создать новые набережные - в районах Хорошево-Мневники, Филевский Парк, Дорогомилово и Пресненский.