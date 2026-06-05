Зампред Правительства РФ Дмитрий Григоренко: «В Московской области технологии ИИ уже стали частью повседневной жизни»

Фото: пресс-службы губернатора и правительства Московской области

Стенд Московской области на ПМЭФ-2026 стал одним из самых ярких «представительств» российских регионов. Он привлекает большое количество посетителей. Во второй день работы форума подмосковный стенд посетил заместитель Председателя Правительства РФ – Руководитель Аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко, ознакомившись с презентациями цифровых проектов, которые были внедрены и активно развиваются в регионе.

- В Московской области технологии искусственного интеллекта уже стали частью повседневной жизни, - отметил Григоренко после осмотра. - ИИ помогает врачам и пациентам, сокращает сроки предоставления социальных услуг, а также облегчает работу педагогов при проверке домашних заданий. Практические результаты показывают, что инновационные решения способны не только повышать эффективность процессов, но и улучшать качество жизни людей.

Результаты, которые дает внедрение Искусственного интеллекта во многие сферы очевидны - многие процессы переходят в режим полной автоматизации. Например, благодаря ИИ срок решения по некоторым госуслугам на региональном портале Госуслуг сократился с 7 дней до 1 минуты! Именно столько времени теперь нужно потратить, чтобы оформить выплату для многодетным семьям, записаться на получение молочной кухни или подать запрос на получение социальной карты для проезда в общественном транспорте. Сейчас таких оперативных услуг 8, но в будущем году их планируют увеличить еще на 68!

Губернатор Андрей Воробьёв отмечает, что для Подмосковья цифровая трансформация вовсе не является данью моде.

- Это системная вдумчивая работа, которая помогает повышать эффективность в госуправлении и ключевых отраслях, высвобождать ресурсы, улучшать качество востребованных услуг и сервисов. В рамках профильной комиссии Госсовета (Андрей Воробьёв входит в состав президиума Госсовета России по направлению «Экономика данных», - Авт.) мы постоянно общаемся с региональными командами и признательны Президенту, федеральному правительству за поддержку наших инициатив, внимательное отношение ко всему, что сопровождает цифровизацию и внедрение технологий ИИ.

Губернатор Подмосковья напомнил, что с 2023 года лучшие региональные практики с использованием ИИ и других современных технологий по поручению Владимира Путина выгружаются на платформе «Цифровой регион». Благодаря этому субъекты РФ могут изучать опыт коллег и брать его на вооружение, адаптируя под свои условия.

- Сейчас там представлено 441 решение на основе технологии ИИ из 62 регионов. А также больше 320 цифровых решений из Подмосковья - там нет ИИ, но есть автоматизация, которая делает работу эффективнее, - рассказал Андрей Воробьёв. - Что касается искусственного интеллекта, он помогает нам в здраве, образовании и соцблоке, сельском хозяйстве, транспорте, ЖКХ, экологии, строительстве и госуправлении – всего внедрили 67 проектов по 8 направлениям. В этом году добавим еще 16. Общий экономический эффект превысил 3,2 млрд рублей. Это мотивирует двигаться дальше и не снижать темп.