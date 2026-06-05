«Ключевой фактор конкурентоспособности»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подписал на ПМЭФ 5 соглашений с российскими производителями робототехники

Фото пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Еще 5 компаний, производящие робототехнику, развернут свои предприятия в Подмосковье. Соответствующие соглашения с инвесторами губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал на полях Петербургского международного экономического форума. Все эти производства будут размещены на территориях государственных индустриальных парков Подмосковья «Титан» (он находится в Ленинском городском округе) и «Ключ» (в Дмитровском).

Стоит отметить, что обе эти площадки представляют собой индустриальные парки современного формата Light Industrial. Он предполагает не только подготовленную для возведения цехов или складских ангаров территорию с уже готовыми коммуникациями, но и полезную социальную инфраструктуру – кафе, зоны отдыха, спортивные площадки и так далее.

- Роботизация сегодня — один из ключевых факторов конкурентоспособности промышленности, - отметил Андрей Воробьёв. - Поэтому в Подмосковье действует целый пакет мер поддержки: субсидии до 20% инвестиций, льготная аренда в ИП — 1 рубль/м² в год, а также налоговые преференции для инвесторов.

Компания «Комитас» инвестировала 400 млн рублей в завод по выпуску оборудования для складской логистики – ее роботы помогают ускорять обработку заказов и снижать нагрузку на сотрудников-людей. Планируется, что на свою проектную мощность предприятие выйдет уже к концу текущего года. Ежегодно она будет выпускать до 20 километров конвейеров, 200 шаттлов и 100 мобильных роботов.

Компания «ВПГ Лазеруан» из Фрязино продолжит расширять свой Центр развития промышленной робототехники. Эту площадку, к слову, запустили в прошлом году на средства гранта от полученному от Минпромторга в рамках национального проекта «Средства производства и автоматизации». Причем пользоваться ею для тестирования различных роботов могут все желающие компании – на льготных условиях. Кроме того, на базе Центра предприятия могут обучать своих специалистам новым компетенциям в области автоматизации и внедрения ИИ.

- «Валдай Роботы» инвестирует более 2,1 млрд рублей в создание производственно-испытательного комплекса в Подмосковье, - рассказал Андрей Воробьёв. - К 2030 году предприятие планирует выпускать около 1 тыс. роботов в год — от промышленных манипуляторов для сварки и сборки до автономных транспортных платформ. Здесь же откроют учебный центр и создадут 150 рабочих мест. В планах компании — запуск серийного производства гуманоидных андроидов.

150 млн рублей инвестирует в новое производство компания «Битроботикс». Она является первым в России производителем высокоскоростных дельта-роботов – так называют промышленные манипуляторы, которые умеют очень быстро и точно перемещать по заданной траектории различные легкие предметы. Обычно такие используют на конвейерах для сборки, сортировки или упаковки. В Московской области «Биотрикс» будет выпускать до 200 роботизированных комплексов, систем технического зрения и конвейерных решений в год.

В 2028 году заработает производство автоматизированных систем хранения и специализированного оборудования для авиастроения, в которое фирма «Нью Лайн Инжиниринг» вложит около 91 млн рублей.