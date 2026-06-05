«Оценка, насколько комфортно бизнесу»: Московская область впервые поднялась на 2 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата АСИ

Фото пресс-службы правительства Московской области

Агентство стратегических инициатив сегодня обнародовало в рамках ПМЭФ-2026 новый Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России. Впервые Московская область поднялась в нем до 2 места.

Стоит отметить, что регион в последние годы провел колоссальную работу и совершил серьезный качественный рывок. Так, еще шесть лет назад, в 2021 году, Подмосковье занимало лишь 7 место. Затем в течение четырех лет подряд входило в тройку лидеров. И вот – «серебро». (Первое место в нынешнем рейтинге разделили Москва и Татарстан).

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поблагодарил генерального директора АСИ Светлану Чупшеву за совместную работу.

- Для нас этот результат — прежде всего оценка того, насколько комфортно бизнесу работать в регионе, - рассказал губернатор и отметил, что улучшение инвестиционного климата напрямую связано с тесной работой с бизнесом и реализацией целого ряда важных проектов.

Эта большая работа ведется в соответствии с задачами национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Одной из главных задач, которую еще несколько лет назад начали решать подмосковные власти – сокращение бюрократических препонов для запуска бизнеса на территории региона. Например, ежегодно более 6 тысяч различных инвестиционных проектов сопровождает Центр содействия строительству. 57 согласований берут на себя специалисты Центра, а предприниматель мониторит весь процесс в мобильном приложении.

Еще несколько лет назад согласование подключения к инженерным сетям для строительства могло занимать месяцы, а сегодня через подмосковный сервис «ВсеСети» этот срок сократился до 10 дней.

И это лишь несколько примеров содействия бизнесу, которые успешно действуют на территории Московской области.

Как результат, в 2025 году объем экспорта из Подмосковья вышел на исторический минимум достигнув суммы в 20,3 млрд долларов.

- Наша продукция поставляется в 128 стран мира, а через сухие порты в Наро-Фоминске, Дмитрове, Ногинске и Солнечногорске проходит четверть всех контейнерных грузов России, - рассказал губернатор Московской области.

Андрей Воробьёв также отметил, что регион активно развивает систему региональных мер поддержки и строит индустриальные парки нового формата Light Industrial – вместе с промышленными площадками и инженерной инфраструктурой на территории строятся кафе, зоны отдыха, спортивные площадки, а запустить предприятие можно всего за 3 месяца.

К слову, ранее в рамках ПМЭФ губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв обсудил с инвесторами развитие этих объектов Light Industrial. Также на форуме подписаны соглашения о новых производствах, которые запустят в индустриальных парках Московской области ведущие российские производители робототехники.