Небольшая облачность и до +26 градусов ожидается в Москве 6 июня 2026 года Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Суббота, 6 июня, станет для москвичей одним из самых комфортных дней начала лета. Погода в Москве порадует солнцем, теплом и полным отсутствием осадков. Синоптики обещают небольшую облачность и температуру, близкую к идеальной. Это отличный день для прогулок, пикников, выездов на природу и любых активностей на свежем воздухе.

Погода в Москве 6 июня 2026 года: температура воздуха

Днем в столице ожидается +24…+26 градусов. Это комфортная летняя температура — не слишком жаркая и не холодная. Ночью столбики термометров опустятся до +8…+10°С. Суточный перепад будет значительным, что характерно для ясной погоды, так что вечером и утром может быть прохладно.

Осадки в Москве 6 июня 2026 года

Небо над Москвой будет малооблачным — это значит, что солнце будет радовать горожан практически весь день. Главная радость этих суток — полное отсутствие осадков. Ни дождей, ни гроз не ожидается. Ночью также будет небольшая облачность без осадков. Зонты можно смело оставлять дома.

Ветер, давление и предупреждения

Ветер в субботу будет восточным со скоростью 4–9 м/с — слабый, комфортный. Атмосферное давление останется стабильно высоким: днем 753 мм ртутного столба, ночью — 752–753 мм. Это близко к климатической норме, и метеозависимые люди могут чувствовать себя хорошо.

Особых предупреждений от МЧС и Гидрометцентра на субботу нет. Погода будет спокойной и предсказуемой. Водителям не придется бороться с дождями, а пешеходы могут наслаждаться солнцем и теплом.

Погода в Москве 6 июня — это идеальный летний день: тепло, солнечно и сухо. Небольшая облачность не испортит настроение, а комфортная температура располагает к прогулкам в парках, походам в кафе на летних верандах, купанию в открытых водоемах (где это разрешено) и просто наслаждению жизнью. Хорошая новость в том, что такая комфортная погода продержится и в воскресенье, а в понедельник станет еще теплее — до +29 градусов.