Столица приглашает студентов-педагогов со всей страны

Фото: департамент соцзащиты населения Москвы

В Москве меняется подход к подготовке педагогического состава для школ. Сегодня это должны быть не просто специалисты с фундаментальными знаниями по своему предмету, но и люди, которые идут в ногу со временем и владеют современными технологиями преподавания.

С 1 января 2026 года, чтобы устроиться на работу в столичную школу, нужно… сдать ЕГЭ по профильному предмету и доказать свой экспертный уровень. У каждого школьного учителя постепенно формируется свое цифровое портфолио на основе результатов, которые показывают его ученики – это позволяет формировать индивидуальную программу повышения квалификации.

Сильных учеников готовят сильные учителя, поэтому и войти в педагогическое сообщество Москвы постепенно смогут только самые талантливые представители профессии. А чтобы им было проще работать по стандартам столичного образования, их будет готовить Московский городской педуниверситет. Для этого 60% процентов из выделенных в этом году бюджетных мест (то есть 690 мест) в этом году – для целевого обучения.

- Мы сделали ставку только на замотивированных ребят, причем со всей страны, которые действительно хотят посвятить свою жизнь образованию, - объяснила во время ПМЭФ логику таких изменений в приемной кампании вуза заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - Мы гарантируем качественное обучение, а после - работу в лучших образовательных учреждениях города.

КОНКРЕТНО

На первый курс в МГПУ в этом году всего выделено 1150 бюджетных мест, 60% из них (690) - под целевое обучение. Для поступления установлен один из самых высоких в стране минимальных порогов по результатам ЕГЭ — 68 баллов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Число бюджетных мест в колледжах Москвы выросло в 2,5 раза

40% от общего числа девятиклассников в Москве (47 тысяч и 130) выбрали упрощенный формат сдачи ОГЭ – два вместо четырех, чтобы затем поступать в колледж. По словам Анастасии Раковой, это почти в 2,5 раза больше, чем в прошлом году, что демонстрирует рост интереса к среднему специальному образованию. Для тех, кто хочет продолжить обучение в 10-11 классах, также есть возможность погружения в профессию – при помощи предпрофессионального образования и специализированных классов.