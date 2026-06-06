В «Царицыне» идет третий эколого-спортивный фестиваль «На лугу» Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

6 июня в музее-заповеднике «Царицыно» проходит третий эколого-спортивный фестиваль «На лугу». Событие посвящено семейному отдыху на природе, где каждый участник учится бережно относиться к окружающей среде.

Место проведения — берег Нижнего Царицынского пруда, между Шипиловским проездом и Новоцарицынским шоссе. Вход свободный.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Экскурсия и классическая музыка

В шатре-сцене наградили участников конкурса «Хрупкое очарование» эколого-просветительского фестиваля «Москва, расцветай!», а также победителей Кубка столицы по спортивной орнитологии «Весна-2026». Затем состоялось официальное открытие фестиваля.

Для посетителей провели экскурсию «В гармонии с природой: музыкальное путешествие». Завершится программа вечером классической музыки «Музыкальная экспедиция Бориса Андрианова. Звуки природы». Выступят виолончелист Борис Андрианов, пианист Пётр Лаул, вокалистка Алиса Тен, гитарист Дмитрий Илларионов, скрипачи Роман Викулов и Михаил Фейман, а также ансамбль солистов творческого объединения «Притяжение».

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Творческие занятия для всей семьи

В творческой мастерской с 11:00 до 19:00 проходят занятия для детей и взрослых. Участники познакомятся с видами бабочек, обитающих в Москве, узнают о жизненном цикле земноводных, о роли бобров в экосистеме, о «драконах» в мире насекомых, об устройстве пчелиной семьи. Также гости научатся определять птиц по голосам и послушают аудиоэкскурсию «Деревья говорят».

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Экологичный подход

На фестивале можно будет сдать вторсырьё на переработку: пластик, макулатуру, батарейки, крышки, блистеры от таблеток. Все собранные материалы отправятся на переработку.

Подробная программа доступна на сайте музея-заповедника «Царицыно» и на портале экологического просвещения Москвы.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП