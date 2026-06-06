В Москве стартуют мероприятия «Друг, спасатель, защитник» для владельцев собак Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С 6 июня по 20 сентября в столице пройдёт цикл мероприятий «Друг, спасатель, защитник», ориентированный на владельцев собак и тех, кто только планирует завести четвероногого друга. Программа охватит свыше 100 площадок по всему городу, обустроенных по проекту «Питомцы в Москве», и включит около 300 событий в разных форматах: от лекций экспертов до соревнований. Участники смогут больше узнать об уходе за собаками и особенностях их дрессировки в зависимости от породы.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Чемпионат по аджилити откроет сезон

Первым событием цикла станет чемпионат Российской кинологической федерации (РКФ) по аджилити, который прошел 6 июня в крупнейшем в городе кинологическом парке на Кольской улице. Напомним, что аджилити — это вид спорта, в котором собака под руководством человека проходит полосу препятствий на время.

Это уже третий подобный турнир в Москве. За звание лучших боролись не только представители столицы, но и владельцы животных из Татарстана, Ярославской, Нижегородской, Новгородской, Тверской и других областей.

Мероприятие началось в 9:00. Помимо соревнований, здесь прошли консультации ветеринаров, фотосессии, детские мастер-классы по созданию игрушек для питомцев и многое другое.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Аджилити: спорт для собак и их хозяев

Дисциплина аджилити в последние годы стремительно набирает популярность по всей России. Это не просто бег с препятствиями, а сложный интеллектуальный и эмоциональный вид кинологического спорта. Собака должна пройти полосу препятствий — туннели, барьеры, слалом, качели — под управлением проводника. Такое «управление» происходит исключительно с помощью жестов и голосовых команд: человек не может касаться собаки или физически направлять её. Аджилити — это партнёрство, которое рождается в процессе совместного движения к цели.

На третьем чемпионате РКФ по аджилити в Москве собрались лучшие четвероногие спортсмены страны. Среди них — представители разных пород: от прирождённых «чемпионов» в этом виде спорта — бордер-колли, шелти, джек-рассел-терьеров — до беспородных собак. В этой дисциплине главное — не порода, а талант, выносливость, тренировка и крепкая эмоциональная связь с хозяином.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

О проектах

Цикл «Друг, спасатель, защитник» проходит в рамках проекта «Лето в Москве» — ключевого события сезона, которое уже стало доброй традицией и неотъемлемой частью жизни города. Главная тема этого года — «Время быть вместе», цель мероприятий — объединить и сблизить жителей столицы.

Проект «Питомцы в Москве» — часть программы Мэра Москвы «Мой район», предполагающей системное и гармоничное развитие всех районов города независимо от их удалённости от центра. На основе пожеланий жителей благоустраиваются улицы и парковые зоны, ремонтируются и переоснащаются социальные и медицинские учреждения, появляются новые культурные пространства и спортивные площадки.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП