Москву ждет аномально жаркая неделя: температура в столице превысит +30 градусов

В Москву нагрянет летняя жара. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Братец июнь сменил гнев на милость и после прохлады первых дней в столице установилось настоящее пекло. Погода так раскочегарилась в выходные, что уже по итогам первой недели лета средняя температура превысила норму на 1,5 градуса. А в ближайшие семь дней климатическая норма будет превышена в среднем на 3-4 градуса - в прогнозе Росгидромета нет ни одного дня, когда дневная температура бы опустилась ниже +30 по Цельсию.

Погода средней полосы переключается в тропический режим: во вторник и среду синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы на фоне аномальной жары. С 8 по 10 июня в Москве будет действовать "оранжевый", предпоследний уровень погодной опасности, это значит, что зной достигнет такой интенсивности, что его можно расценивать, как стихийное бедствие. МЧС предупреждает, что в дневные часы стоит избегать открытого солнца и по возможности находиться в тени.

К концу недели мегаполис раскалится до +32 и спасения от жары не будет даже ночью: с заходом солнца температура опустится всего до +20 градусов.