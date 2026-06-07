В Москве запустили новый речной маршрут между «Лужниками» и Киевским вокзалом

В столице открыли четвертый маршрут регулярного речного электротранспорта. Фото: mos.ru

В Москве запустили еще один маршрут речных электрических трамвайчиков. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Маршрут будет курсировать между стадионом «Лужники» и Киевским вокзалом. Длина маршрута – 5 километров. Сейчас по маршруту можно будет прокатиться от конечной до конечной, но к концу года на нем появятся еще два промежуточных причала – «Воробьевская набережная» и «Новодевичьи пруды». Их сейчас строят.

- Три года назад мы с Президентом России Владимиром Путиным открыли первый регулярный маршрут речного электротранспорта, - напомнил мэр. - Он стал неотъемлемой частью городской транспортной системы. С момента запуска поток пассажиров вырос в 4 раза, совершено больше 3,5 млн поездок.

Мэр Москвы Сергей Собянин.

Новый маршрут соединит по реке сразу три столичных района - Хамовники, Раменки и Дорогомилово. А с причала «Киевский» можно будет пересаживаться на Маршрут №1, чтобы прокатиться до парка «Фили».

Стоит напомнить, что Москва стала первым городом в мире, где запустили сеть речного электротранспорта. После запуска маршрута «Лужники - Киевский» общая протяженность этой сети составляет 34 км. И этот проект постоянно развивается.

- В этом году мы также продлим третий маршрут «Новоспасский — ЗИЛ», - рассказал Сергей Собянин. - Новая остановка будет расположена на Космодамианской набережной и получит название «Красные холмы».

Стоит отметить, что система пассажирского речного транспорта Москвы постоянно обновляется за счет ввода все новых образцов, работающих на электричестве. Так, в мае на маршрутах заработали четыре электросудна «Москва 1.0». До конца года на воду спустя еще четыре и городской флот будет состоять уже из 39 судов инновационного типа. Задача – постепенно избавляться от дизельных судов, которые, чего уж греха таить, являются не самым экологичным транспортом. Планируется, что к 2030 году в центральной части Москвы по реке будут ходить только электросуда. А к 2035-му они должны быть распространены на весь город.