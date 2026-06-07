Комиксы Средневековья, подвеска-змеевик и подпольный клад: Как археология меняет представления о жизни москвичей

С начала этого года археологи обнаружили более 40 тысяч предметов. Фото: Мосгорнаследие

УДИВИТЕЛЬНЫЕ НАХОДКИ

Более 90 тысяч разнообразных предметов обнаружили за прошлый год археологи в Москве. Более 19 тысяч из них признаны индивидуальными находками, то есть предметами, которые открывают что-то новое о жизни Москвы и москвичей прошлого. Специалисты работали более чем на 100 объектах - а это площадь свыше 53 тысяч квадратных метров.

- Особенность Москвы в том, что любая хозяйственная деятельность в историческом центре предваряется, а то и сопровождается археологическими исследованиями, - рассказал первый замруководителя Департамента культурного наследия Москвы, главный археолог столицы

Леонид Кондрашев. - Например, при благоустройстве «Коломенского» нашли фигурку, покрытую глазурью, - довольно дорогую вещь. А мы помним, что на этом месте была царская резиденция.

Иногда для того, чтобы обнаружить что-то ценное, даже не обязательно… копать.

- Помню: зима, суббота, раннее утро, мне звонят и говорят, что нашли клад при реставрации палат Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной. Я удивился: «У вас же там даже земляных работ нет!» - смеется Леонид Кондрашев. - Оказалось, что Аверкий Кириллов, который был дьяком приказа Большой казны, то есть управделами царской резиденции, видимо, во время стрелецкого бунта спрятал кувшин с серебряными монетами в подполе второго этажа.

И пролежал он там без малого 350 лет. Пока его не обнаружили археологи. Насчитали в конечном итоге 85 553 серебряные монеты-чешуйки XV - XVII веков.

- Свои находки археологи передают реставраторам. Иногда металл - это просто ком какой-то окисленной субстанции, а они возвращают ему первоначальный вид, - говорит о важной работе коллег главный археолог столицы. - В случае с монетами работа еще продолжается, но часть клада уже можно увидеть в Музее Москвы.

ЧЕРЕПОК ВСЕМУ ГОЛОВА

С начала этого года археологи обнаружили более 40 тысяч предметов. И это еще одна особенность столицы: летний археологический сезон тут плавно перетекает в зимний.

- Больше всего находок - в историческом центре Москвы, - говорит Леонид Кондрашев. - Часто встречаются детские игрушки,

женские украшения, ключи, замки, подсвечники и пуговицы. Но главная опора археологов - это осколки. Археологию часто называют наукой глиняных черепков. И это отчасти верно: технология формовки и обжига менялась, и о ней многое известно, поэтому по таким черепкам, если их много, мы можем датировать горизонт культурного слоя.

Так, в конце XVII века, когда Петр I совершал Великое посольство, то увидел, как в Голландии на печах синим цветом рисовали различные сюжеты. «Рецепт» такого оформления он привез в Россию. Со временем у нас в стране синий цвет уступил место зеленому, да и рисунки стали меняться. Они были как бы первыми «комиксами»: зимними вечерами, сидя возле печи, взрослые могли на основе нарисованных на ней орнаментов рассказывать детям различные истории. А мы сегодня по ним видим, какие сюжеты были популярными.

- При этом в археологии каждая находка ценна. Кто бы мог подумать, что не в историческом центре, а в районе зоопарка будет найдена подвеска-змеевик XII века, на ней изображена женщина со змеями. Это маркер того, что рядом было селение XII века. Таким образом мы получаем все больше информации о том, что Москва не была единым центром, а представляла собой конгломерат сельских поселений с убежищем на холме, который мы сейчас знаем как Кремль, - отметил Леонид Кондрашев.

Какие еще неожиданные факты о Москве и москвичах всплывут в этом году, пока неясно. Летний археологический сезон стартовал недавно, в этом году специалисты работают на 30 с лишним городских объектах площадью свыше 8000 квадратных метров.