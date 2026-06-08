Амфитеатр, беседки для пикников и лежаки: Какими будут обновленные зоны отдыха около прудов в Москве

Зоны отдыха около прудов обновят в разных районах столицы. Фото: mos.ru

Зоны отдыха около прудов обновят в разных районах столицы. Сюда смогут приходить все желающие.

В мэрии Москвы рассказали, что и где изменится в ближайшее время.

РОЗЫ РАСЦВЕТУТ

В районе Большого Екатерининского пруда в центре города появится амфитеатр со спуском к воде.

Что сделают:

- сохранят регулярную усадебную планировку в южной исторической зоне вокруг пруда и Екатерининского института, обустроив общественное пространство;

- в северной зоне со стороны Олимпийского проспекта создадут парадный вход в парк, украшенный воздушной аркой с панорамным видом на Большой Екатерининский пруд;

- слева от главного входа поставят павильоны - лодочную станцию c солярием и ресторан с террасой. Их объединит амфитеатр;

- почистят пруд, восстановив историческую дорожку вдоль воды. На берегу появятся смотровые площадки и зоны отдыха;

- отремонтируют парадную лестницу на водоеме, оснастив ее пандусом для спуска к воде;

- приведут в порядок шахматный павильон ротонду. В нем можно будет провести регистрацию брака в рамках проекта «Новые адреса счастья»;

- вместо старой уличной эстрады поставят всесезонную с теплыми гримерками;

- футбольное поле станет круглогодичным местом для тренировок,с профессиональным покрытием и подогревом;

- на месте утраченной танцевальной веранды создадут новую с красивым светом и звуком;

- в парке откроют живописный сад с восстановленным розарием;

- около одной из ротонд сделают зеленый лабиринт, рядом с другой разместят перголу с качелями.

Где: ст. м. «Достоевская», ул. Б. Екатерининская, вл. 27.

Екатерининский пруд. Фото: mos.ru

ИГРАЕМ В ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

Рядом с Борисовскими прудами на юге столицы поставят новые беседки для пикников и лежаки.

Что сделают:

- обновят три действующие площадки для отдыха у водоема, обустроив пляжные зоны. Там разместят 90 лежаков с теневыми навесами, 8 раздевалок и 4 душевые кабины;

- приведут в порядок тропинки и прогулочные маршруты вдоль берега, а также подключат там дополнительно 19 фонарей;

- создадут спортплощадку, три зоны для игры в настольный теннис и отдельную площадку для пляжного волейбола;

- около центральных прогулочных маршрутов откроют велопарковки.

Где: ст. м. «Борисово», ул. Борисовские пруды, д. 1, стр. 15А.

Борисовские пруды. Фото: mos.ru

ВЕРСАЛЬ В СТОЛИЦЕ

Во время обновления территории музея-заповедника «Кузьминки-Люблино» появится благоустроенная прогулочная зона около Щучьего пруда. В девятнадцатом веке горожане называли эти места «Московским Версалем».

Что сделают:

- приведут в порядок входные и партерные зоны, а также центральную часть парка, разместив там пешеходную аллею с фонтанами и цветниками;

- в лесной зоне проложат экотропу на высоте 4,5 метра над землей;

- обновят покрытие дорожек, высадят цветники, деревья и кустарники;

- реконструируют скейт-парк, обновят спортплощадки, места для настольного тенниса и ледовый каток;

- откроют воркаут-комплексы и площадку для дрессировки собак;

- обустроят мангальные площадки, пункты проката, рестораны, кафе, лекторий и коворкинг.

Где: ст. м. «Волжская», ул. Летняя, д. 1, стр. 1.

«Кузьминки-Люблино». Фото: mos.ru

ВЕНЕЦИЯ С ВИДОМ НА «СИТИ»

В парке «Красная Пресня» в центре Москвы сохранился ландшафтно-парковый ансамбль дворянской усадьбы Студенец. Вокруг красивых голландских прудов-каналов, напоминающих о Венеции, обновят прогулочные аллеи.

Фото: МФК «Венеция»

Что сделают:

- приведут в порядок водоемы с островами и арочными мостиками,

восстановив их исторический облик. Там добавят три дополнительных переправы к уже действующим пяти;

- создадут комплекс плавающих фонтанов в каналах, украсив их вечерней светодиодной подсветкой;

Фото: МФК «Венеция»

- отреставрируют белокаменный памятник-колонну на острове и чугунную чашу на каменном постаменте;

- поставят новый павильон для проката лодок, рассчитанный в том числе на проведение праздников, выставок и других событий;

- разместят павильон-сцену, точки с кофе, пространство с качелями;

- отремонтируют скейт-парк, поле для мини-футбола и площадки для воркаута;

- откроют новые корты для падел-тенниса, около которых будет работать павильон-раздевалка, а также зона для занятий йогой;

- заменят игровое оборудование на двух действующих детских площадках;

Фото: МФК «Венеция»

- со стороны Краснопресненской набережной разместят многофункциональный комплекс с озелененными террасами, магазинами, паркингом, итальянским и мясным ресторанами с панорамными видами на Москву-реку, детский клуб, а также спортивный центр с упором на женский фитнес.

Где: ст. м. «Деловой центр», ул. Мантулинская, д. 5.

Парк «Красная Пресня». Фото: mos.ru

НА БЕРЕГАХ ДЕСНЫ

Пляжи в столице создадут еще около двух водоемов - Головинских прудов на севере города и зоны отдыха «Заречье» на берегах Десны в Новой Москве.

Что сделают:

- уложат настилы из террасной доски, на которых поставят шезлонги, лежаки, зонты и навесы от солнца;

- у кромки воды насыпят полосы белого песка;

- разместят бассейны с раздевалками и душевыми, спортплощадки для воркаута и волейбола, игровые комплексы для детей;

- обустроят прогулочные дорожки, установят беседки, качели и гамаки;

- в отдельных павильонах откроют кафе;

- пляжную территорию украсят вечерней подсветкой.

Где: МЦК Коптево, ул. Михалковская, д. 63Б, Головинские пруды; ст. м. «Ольховая», г. Троицк, ул. Прибрежная, в районе д. 17, зона отдыха «Заречье».