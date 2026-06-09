Кратковременный дождь и до +31 градуса ожидаются в Москве 9 июня 2026 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Погода 9 июня в Москве обещает быть облачной, однако осадки все же могут нагрянуть в некоторые районы города. Температура при этом будет по-прежнему жаркой. Не забудьте перед выходом из дома взять с собой головной убор, чтобы не получить солнечный удар.

Погода в Москве 9 июня 2026: температура воздуха

Во вторник, 9 июня, в Москве прогнозируется облачная погода, местами кратковременный дождь. Соответствующая информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя. На столбиках термометров можно будет увидеть +29...+31 градус. Ночью же температура опустится до +14...+16 градусов. Осадков в российской столице в темное время суток не прогнозируется.

Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление составляет 747 мм ртутного столба.

Осадки в Москве

Во вторник, 9 июня, в Москве прогнозируется кратковременный дождь. Как заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, вместе с временными осадками в российскую столицу наведается и гроза.

«Во вторник кратковременный дождь, гроза, ночью +13…+15°, днем +24…+26°», - написал синоптик в социальных сетях.

Дождь и грозу прогнозируют в столице 9 июня Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жара в Москве

Жара в Москве пойдет на спад только в конце этой недели, 13 июня. По словам метеоролога Михаила Леуса, сейчас температура в российской столице превышает норму на три-четыре градуса. При этом до конца второй декады месяца максимальная температура в городе не опустится ниже плюс 20 градусов.