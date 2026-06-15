Концерты, ароматный кофе и цифровая библиотека: Полезные сервисы в Московском метро

Полезные сервисы для поездок в метро Москвы. Фото: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Для пассажиров в столичном метро доступны полезные сервисы. Рассказываем, чем можно заняться во время поездки в подземке.

ЧИТАЕМ КЛАССИКОВ

В пути можно бесплатно полистать электронные книги из подземной читальни. Онлайн-сервис «Книги в метро» пополняет различными изданиями Российская государственная библиотека. Например, отечественными и зарубежными произведениями, в числе которых «Таинственный остров» Жюля Верна, «Преступление и наказание» Федора Достоевского, «Приключения Тома Сойера» Марка Твена. Всего доступно более 7 тысяч книг.

Как пользоваться: по QR-коду, отсканировав его на специальных наклейках сервиса «Книги в метро» на станции «Рассказовка», на любой из более чем 30 стоек «Живое общение» или в сувенирных магазинах на станциях метро «Трубная» и «Маяковская». Код дополнительно разместили на пяти столичных автовокзалах - Центральном, Красногвардейском, Южные Ворота, Северные Ворота и Саларьево.

Для пассажиров в столичном метро доступны полезные сервисы. Фото: пресс-служба Московского метрополитена

ПЕСНЮ ЗАПЕВАЙ

Бесплатные концерты устраивают в подземке участники проекта «Музыка в метро». Например, в центре города - на «Маяковской», «Театральной», «Китай-городе», на Большой кольцевой линии - на «Рижской», «Кунцевской», «Мичуринском проспекте», «Новаторской», на МЦД-3 - на станции Лихоборы. Всего 45 площадок. Их разместили в переходах между станциями, в кассовом зале или около входа в метро. В программе - авторские композиции, каверы на популярные отечественные и зарубежные хиты, игра на музыкальных инструментах - от балалайки и баяна до фортепиано и скрипки.

Как пользоваться: афишу концертов можно посмотреть на сайте проекта (https://art.mosmetro.ru/mus). Выступления проходят в будни - с 10.00 до 17.00 и с 20.00 до 22.00, в выходные - с 10.00 до 22.00. В часы пик артисты не играют.

Бесплатные концерты устраивают в подземке участники проекта «Музыка в метро». Фото: пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

ВОТ БЛИН

На некоторых станциях роботы-пекари кормят свежеиспеченными блинами с начинками. Таких платных аппаратов уже 15 по всей подземке. Например, на «Авиамоторной», «Петровском парке», «Китай-городе», «Сходненской» (полный список - на сайте Московского метро (https://mosmetro.ru). В меню недавно добавили новые сытные начинки, в числе которых «Буженина с сыром», «Пряная индейка». Есть и сладкие - «Шоколадный», «Вишневый» и другие. Лакомство готовится за 2-3 минуты.

Как пользоваться: в аппарате «Блиндозер» выбрать начинку, оплатить (1 шт. - от 100 - 130 руб.) и получить блин в упаковке.

На некоторых станциях роботы-пекари кормят свежеиспеченными блинами с начинками. Фото: mos.ru

КАПУЧИНО И ЛАТТЕ

Роботы-бариста работают в вендинговой галерее на станции «Нижегородской» и в аванзале станции «Курская». Такие кофейные аппараты готовят напиток сами, а человеку нужно только выбрать нужный кофе. В меню - капучино, эспрессо, латте, флэт уайт, американо с молоком или без него. При этом можно взять большой или маленький стакан. А еще добавить карамельный или ванильный сироп. Кстати, чаще всего пассажиры метро покупают у робота капучино и латте.

Как пользоваться: оформить заказ на экране с терминалом, оплатить (250 мл - от 180 руб.) и получить напиток.

Роботы-бариста работают в вендинговой галерее на станции «Нижегородской» и в аванзале станции «Курская». Фото: mosmetro.ru

ПОРУЛИТЬ МЕТРОПОЕЗДОМ

Центр профориентации и музей метро можно увидеть на втором этаже станции «Выставочная» при выходе из первого вагона из центра. Экспозицию оформили так, что многие экспонаты разрешается трогать, собирать, разбирать, нажимать кнопки. На одном из стендов представлена мини-модель эскалатора метро в разрезе. А еще здесь можно поработать машинистом, управляя метропоездом в настоящей кабине при помощи тренажёра. Для молодежи проводят бесплатную профориентационную диагностику.

В музее собрана историческая униформа работников транспорта, предметы из собраний частных коллекционеров, разные виды турникетов, билетных автоматов и проездных билетов, вывесок и табличек. Кроме того, проводят кинопоказы фильмов, посвященных транспорту разных лет.

Как пользоваться: ежедневно с 10.00 до 18.00. Вход свободный.

Центр профориентации и музей метро можно увидеть на втором этаже станции «Выставочная» при выходе из первого вагона из центра. Фото: mosmetro.ru

ГАЛЕРЕЯ ПРИЕДЕТ К ВАМ

Фотографы и художники каждый месяц проводят в метро бесплатные выставки своих работ. Например, по 19 июня пассажиры могут увидеть экспозицию из более чем 20 фотографий, сделанных в разные годы на фестивале исторической реконструкции «Времена и эпохи». На одном из снимков - воссозданная в кинопарке «Москино» атмосфера столицы лета 1945 года, то есть в первые месяцы после победы в Великой Отечественной войне. На других фото изображены разные исторические вехи - от Античности и Древней Руси до XIX и XX веков.

Фотографы и художники каждый месяц проводят в метро бесплатные выставки своих работ. Фото: пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы

Картинами современных художников и репродукциями шедевров мировой живописи можно полюбоваться в специальном поезде «Акварель». Галерея на колесах курсирует каждый день круглый год. В салоне с одной стороны вагонов стены украшены полотнами. Для этого там даже убрали окна и сиденья. Все работы в рамах и с подсветкой. Есть и таблички с названием и информацией о художнике. Здесь уже показывали, например, картины из коллекции Третьяковской галереи и музея изобразительных искусств имени Пушкина, работы народного художника Сергея Андрияки, студенческие и дипломные работы выпускников Академии акварели. Экспозицию постоянно обновляют.

Как пользоваться: фотовыставка - на станции «Проспект Вернадского» в переходе между Большой кольцевой и радиальной линиями, картинная галерея - в тематическом поезде «Акварель» на Арбатско-Покровской линии.