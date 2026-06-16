Хоккеисты МФЮА-МАСИ стали чемпионами Москвы

Фото: пресс-служба МФЮА

Многие до сих пор считают, что настоящий студенческий хоккей только в Северной Америке. Но это давно не так - убедиться в этом можно было на финальном матче Московской студенческой хоккейной лиги: в нем сошлись многократный чемпион - РЭУ имени Плеханова и команда МФЮА-МАСИ, для которой это только третий сезон в МСХЛ.

Можно было подумать, что после эффектного финала Континентальной хоккейной лиги в этом году мы уже ничего подобного не увидим. Но студенты выдали настоящее представление - в решающей встрече команда МФЮА–МАСИ одержала победу над действующими чемпионами, командой РЭУ со счетом 5:4 и завоевала чемпионский титул.

Фото: пресс-служба МФЮА

На Малой арене ЦСКА, где проходила игра, болельщики заполнили трибуны почти полностью. Главная аудитория - студенты двух вузов, которые пришли поболеть за своих парней. Все вместе они создали невероятную атмосферу. Такой не бывает на матчах профессиональных команд - это классика студенческого противостояния, где нет, например, огромных призовых, как у профи. Но есть эмоции и драма - такие же, как у самых известных команд. И финал Московской студенческой хоккейной лиги подтвердил это.

С первых минут команды демонстрировали высокий темп игры и бескомпромиссную борьбу за победу. Интрига сохранялась до самого конца.

Фото: пресс-служба МФЮА

Оставалось меньше минуты до конца основного времени, когда команда РЭУ сумела сравнять счет - 4:4. На трибунах творилось безумие: болельщики не могли поверить, что соперник успел сравнять счет. Народ, который переживал за "плехановцев", праздновал спасение - всего за 32 секунды до финальной сирены удалось перевести игру в овертайм. Но каковы же ребята из МФЮА-МАСИ, которых болельщики не зря прозвали "пиратами", в такой сложный момент не пропустили еще от многократного чемпиона, а выстояли. Судьба чемпионства решалась в серии буллитов. Победа со счетом 5:4 принесла "пиратам" золотые медали дивизиона им. В.А. Третьяка. Они продолжают писать свою историю: третий чемпионский титул подряд и третий — в новом для себя дивизионе. Так лихо все закрутили, хоть кино снимай.

Но это было наяву: яркие плакаты, университетская символика, музыкальное сопровождение и поддержка трибун помогали команде на протяжении всего матча. Поддержать хоккеистов пришли ректоры вузов Алексей Забелин и Светлана Забелина. Руководство осознавало масштабы предстоящей игры, пропустить - невозможно. Все верили в своих студентов и эта энергия передалась на хоккейную арену.

Фото: пресс-служба МФЮА

- Мы недавно играем. Наши вузы, построенные на любви. Спорт - это тоже любовь. Я в вас верил, вы - герои. И я вас люблю, - не скрывал чувств на церемонии награждения Алексей Забелин, ректор МФЮА.

Победа стала особенно значимой, ведь хоккейный клуб существует всего три года, но за это время успел стать одним из самых ярких участников студенческого хоккея. В дебютном сезоне команда завоевала первое место в дивизионе "Абитуриент", а теперь стала лучшей во всей Московской студенческой хоккейной лиге. Еще и самым ценным игроком плей-офф признан Владислав Короткий. На протяжении всей серии он был одним из лидеров команды, регулярно набирал очки и внес весомый вклад в чемпионский путь "пиратов".