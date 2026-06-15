Вектор на импортозамещение: в Новой Москве началось строительство Центра инноваций «Технопарк Щербинка»

Источник: Проектное решение.

В Новой Москве официально стартовали работы по возведению Центра инноваций и импортозамещения «Технопарк Щербинка». Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин.

Новая площадка не только станет домом для передовых конструкторских бюро, но и решит важную социальную задачу, создав сотни высокотехнологичных рабочих мест в шаговой доступности для жителей округа.

«Для реализации масштабного инвестиционного проекта город выделил инвестору два земельных участка площадью больше двух гектаров на пересечении Рязановского шоссе с проспектом Славского. Договоры аренды заключены на пять лет — за это время инвестор должен построить технопарк и ввести его в эксплуатацию», — отметил Мэр Москвы.

Строящийся объект вошел в столичную программу стимулирования создания мест приложения труда. Благодаря этому после запуска в новом центре смогут трудоустроиться более 1,3 тысячи специалистов.

Проект в деталях: архитектура и функционал «Щербинки»

Будущий «Технопарк Щербинка» спроектирован как современный многофункциональный комплекс, ориентированный на научно-производственную деятельность.

Технические и визуальные особенности объекта:

• Архитектурное устройство: Комплекс будет состоять из двух корпусов переменной этажности (от 4 до 5 этажей). Пространство внутри разделят на шесть автономных блоков, каждый из которых получит собственный изолированный вход. В этих помещениях разместятся высокотехнологичные научно-исследовательские лаборатории, а также конструкторские и проектные бюро.

• Планировка и логистика: На первых этажах обоих зданий запроектированы просторные помещения со вторым светом. Дополнительно в первом корпусе обустроят специализированные ворота-рампы, необходимые для оперативной загрузки и выгрузки продукции.

• Дизайн фасадов: Для внешней отделки строители используют комбинацию панорамного витражного остекления, сэндвич-панелей контрастных серых оттенков и элементов из листового металла ярко-желтого цвета.

«Около здания будут две парковки и зеленые зоны отдыха. Завершить строительство планируем уже в следующем году», — заключил Сергей Собянин.

Десятилетка МаИП: 138 реализованных мегапроектов Москвы

Преображение Щербинки — часть системной работы города с инвесторами через механизм масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Для их реализации Москва предоставляет землю в аренду на особых условиях без торгов, что позволяет быстро осваивать пустующие территории в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Как сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, этот инструмент доказал свою сверхуспешность за прошедшее десятилетие.

«С 2016 года столица стала активной площадкой для реализации масштабных инвестиционных проектов. Первый договор был заключен в марте того же года. Более чем за 10 лет город предоставил в аренду 1,27 тысячи гектаров земли под МаИП различного назначения. Площадки расположены во всех администравых округах, что способствует сбалансированному развитию города. За прошедшее время реализовано 138 масштабных инвестпроектов. В городе появились 16 объектов здравоохранения, четыре учреждения культуры, 24 образовательных учреждения, 21 объект спортивного и рекреационного назначения, а также десятки других важных объектов», — рассказал Владимир Ефимов.

Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Екатерина Соловьева подчеркнула, что география и отраслевой охват МаИП огромны: от транспортных узлов и гостиниц до крупных образовательных объектов. В качестве примера она привела уже открытую современную школу на 1,1 тысячи учеников с лабораторными комплексами в Коммунарке, а также новый корпус начальных классов на 400 мест для «Хорошколы» в районе Хорошево-Мневники.

Кроме того, одним из самых ярких примеров МаИП стала уникальная, не имеющая аналогов в России Московская верфь. На площади в 23 тысячи квадратных метров развернуто ультрасовременное производство речного электротранспорта со своим конструкторским бюро, пунктами отстоя и зарядной инфраструктурой для флота.

Итоги 2025 года: прорывной индустриальный рывок

Городская программа поддержки бизнеса приносит ощутимые дивиденды в виде новых производств и налогов. Только за 2025 год в Москве в рамках МаИП ввели в эксплуатацию 15 крупных промышленных объектов. Их общая площадь превысила 440 тысяч квадратных метров, а суммарные частные инвестиции (включая стройку, закупку станков и ИТ-технологий) достигли порядка 50 миллиардов рублей. Это дало городу более 6 тысяч рабочих мест.

Главные производственные открытия 2025 года:

• Пищевой технопарк «Рябиновая, 44»: Первый в столице специализированный кластер пищевой индустрии площадью 15 тысяч квадратных метров в районе Очаково-Матвеевское. Бизнес получил полностью готовые цеха со всей инженерией и встроенной логистикой.

• Мясокомбинат «Элитгрупп»: Современный высокотехнологичный комплекс площадью более 40 тысяч квадратных метров, открывшийся на Новоорловской улице в Ново-Переделкине.

• Мебельная фабрика «Илкон»: Крупное профильное производство площадью свыше 13 тысяч квадратных метров в Косино-Ухтомском районе (Красковский проезд).

• Модернизация Лианозовского молочного комбината: Один из лидеров рынка расширил свои мощности в Дмитровском районе, нарастив выпуск соков, детского питания и более сотни видов молочной продукции (от сливок до сметаны).

• Завод «Альфа»: Новое автоматизированное производство бетона, заработавшее в районе Капотня.

Планы на 2026 год: 52 миллиарда инвестиций и новые заводы

В 2026 году Москва не снижает обороты. Инвесторам в семи округах уже выделено почти 83 гектара земли, на которых планируется достроить еще около 464 тысяч квадратных метров производственных площадей и создать свыше 10,2 тысячи рабочих мест. Объем вложений превысит 52 миллиарда рублей.

Карта строящихся и вводимых производств 2026 года:

• ЮВАО: Площадка фармацевтических препаратов Московского эндокринного завода (ФГУП «Эндофарм»), завод по выпуску гелей для медицинских исследований и косметики компании «Гельтек», а также предприятие по производству оборудования для пресс-форм организации «Полимер-комплекс».

• СЗАО: Крупный промышленный технопарк для ИТ-разработчиков и изготовителей программно-аппаратных комплексов. Здесь же откроется производство упаковки компании «Мосупак» на 25 тысяч квадратных метров. Весной 2026 года в округе также ввели в эксплуатацию новый бетонный завод концерна «Крост».

• АО: В районе Северный ГК «Фармстандарт» строит огромный фармзавод площадью 109 тысяч квадратных метров для выпуска инновационных генно-инженерных лекарств (в том числе от редких и наследственных недугов).

• СВАО: Завод по производству декоративной и уходовой косметики, средств личной гигиены и антисептиков.

• Другие округа: На юго-запада города строится завод пищевого оборудования, на севере — еще один промтехнопарк, а в Новой Москве (ТиНАО) возводят гигантский роботизированный распределительный центр «Вайлдберриз» площадью около 80 тысяч квадратных метров.

Земля за рубль: как работает льготная аренда

Важнейшим драйвером этой промышленной революции стала антикризисная мера, введенная Правительством Москвы весной 2022 года — выделение земли под промышленный МаИП по льготной ставке всего 1 рубль в год на весь срок реализации проекта.

Как сообщил Владимир Ефимов, с момента запуска этой программы инвесторы получили на «рублевых» условиях около 216 гектаров земли. Прямо сейчас на разных стадиях реализации находятся 50 таких проектов: от микроэлектроники до автопрома.

Географические лидеры «рублевой» аренды:

• Юго-восток столицы — 10 масштабных проектов;

• ТиНАО (Новая Москва) — 7 инвестиционных площадок;

• Северо-восток города — 6 производственных объектов.

Екатерина Соловьева добавила, что только за 25-й год в рамках льготной ставки заключили 13 договоров на 63,5 гектара. Из них 4 проекта ушли на восток города, по 2 — на юго-восток, запад и в Троицкий округ, остальные распределились между севером, северо-востоком и юго-западом. В частности, 22,4 гектара отдали под технопарки (около 160 тысяч кв. м площадей), а 18,3 гектара — под предприятия электронной и строительной отраслей.

Сила кластеров: пример Зеленограда и ТиНАО

Наибольшую эффективность показывают проекты, объединенные в профильные кластеры. Так, в ТиНАО формируется строительный кластер, где будут выпускать модульные сооружения, металлоизделия и железобетонные конструкции.

А одним из первопроходцев «рублевой» программы стал мощный строительный кластер в Зеленограде, под который в 2022 году город выделил 17 гектаров земли. В его состав вошли четыре взаимосвязанных объекта:

1. Завод по производству автоклавного газобетона;

2. Завод светопрозрачных конструкций и модульных фасадов;

3. Предприятие по выпуску современных стеклопакетов;

4. Промышленный технопарк, на базе которого разворачивают производство готовых санитарных кабин.