Фасад-пазл и амфитеатр: «школа будущего» появится в Таганском районе

Проектное решение здания школы в Таганском районе Москвы. Фото: mos.ru

Школу нового формата построят в Таганском районе Москвы. Архитектурная концепция уже утверждена. Учебное заведение на 1100 мест появится на Новорогожской улице. Дети смогут ходить на занятия из ближайших домов.

- Здание должно стать новой архитектурной доминантой квартала, - рассказал в личном блоге Сергей Собянин, мэр Москвы. - Фасад выполнят в виде своеобразного пазла из разноформатных элементов с интегрированными оконными проемами.

Проектное решение здания школы в Таганском районе Москвы. Фото: mos.ru

Геометрию фасада смягчат экраны-вставки и гнутые моллированные стеклопакеты. Для здания выбрали бежево-коричневые тона. В центре создадут многосветное пространство, которое объединит вестибюль, видовые зоны отдыха, обеденный зал и медиатеку. В школе будет создан амфитеатр, расположенный на нескольких уровнях. Он визуально свяжет пространства с малым атриумом начальной школы. Таким образом все учебные зоны объединят в цельную композицию.

Современная постройка предусматривает создание комфортных учебных классов, кабинетов для лабораторных и исследовательских работ. Отдельно будут созданы пространства для занятий по танцам и спортивные залы, мастерские. Возле школы будет две зоны: для активного и спокойного отдыха. Также выделена площадка для школьных мероприятий и концертов. Завершить строительство «школы будущего» планируют в 2028 году, после чего привезут мебель и необходимое оборудование для учебного процесса.

Проектное решение здания школы в Таганском районе Москвы. Фото: mos.ru

В ближайшие три года в Москве построят еще несколько современных школ, в их числе в Пресненском районе на 1100 мест, которая будет похожа на конструктор, за счет чередования объемов разной высоты и формы.