Погода в Москве стала "нервозной": То аномальная жара, то тропические ливни. Что будет дальше

Контраст температур в столичном регионе достиг аж 10 градусов! Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На прошлой неделе Москва плавилась от 30-градусного зноя, в выходные ее сменили тропические ливни с грозами. В субботу столице досталось рекордное для этой даты количество осадков - 27 мм. При этом в Домодедово с неба вылилось 69 мм, по 7 ведер воды на каждый квадратный метр. А на востоке области не упало ни капли.

Новый удар стихии - опять же с мощными грозовыми ливнями, шквалистым ветром и градом - начался во вторник. К середине дня уже лило на юге, западе и северо-западе Московской области, выпал град диаметром до 13 мм. Контраст температур в регионе достиг 10 градусов: в Егорьевске еще +25, а во Внуково, где уже прошел холодный атмосферный фронт, всего +14. К 17 часам дождь зарядил и на северо-западе мегаполиса. Пик ненастья ожидается в ночь на вторник, закончится оно к 7 - 8 часам утра 16 июня.

Все это - короткие ливни стеной, как в тропиках, их очаговый характер (где-то густо, а где-то пусто) и скачки температуры - приметы меняющегося климата. В Москве он меняется даже быстрее, чем ожидалось в прогнозах, констатируют в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

В Москве климат меняется даже быстрее, чем ожидалось в прогнозах Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

- Все чаще случаются взрывные ливни, когда за сутки или даже за несколько часов выпадает больше половины месячной нормы осадков, а потом неделю вообще нет осадков. И резкие перепады температуры на 10 - 12 градусов вверх и вниз. Как сейчас: было +31, будет +20. Погода становится сложной, непредсказуемой и нервозной. Те же тенденции мы видим не только в Москве, но и в других регионах России, и в Европе, и в США, причем во все времена года, - рассказал в эфире радио “Комсомольская правда” советник Гидрометцентра России Юрий Варакин.

Чего ждать дальше?

- В ближайшие дни в Москве и Подмосковье будет на 2 градуса прохладнее климатической нормы, - считает Юрий Варакин.

Во вторник днём, по прогнозу Гидрометцентра России, всего +15…+17. Удивительно, но такая же температура, +15 градусов, зафиксирована на днях в Антарктиде. А ведь на ледяном континенте сейчас разгар зимы! Похоже, климат Земли совсем встал с ног на голову - в средней полосе России летом погода такая же, как в Антарктиде зимой!

В среду и четверг в столице тоже нежарко. +17…+19 градусов. В пятницу потеплеет до +25.

Короткие дожди и грозы ожидаются до конца рабочей недели, но уже небольшие. Зато в выходные есть шанс на солнечную погоду и +26 градусов.

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