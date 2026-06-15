«Вдвое увеличим количество»: Губернатор Андрей Воробьёв рассказал, что в сентябре в школах Подмосковья откроются 4 тысячи математических классов

Фото пресс-службы правительства Московской области.

В школах Московской области всего за год удвоят число математических классов. В новом учебном году их будет уже около 4 тысяч. Подмосковье сегодня реализует самый масштабный среди регионов России проект по развитию математического школьного образования – в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети». Такие классы появятся в параллелях 1, 2, 5, 7, 8 и 10 классов.

- Каждую семью волнует будущее их детей. Нам важно, чтобы все они нашли себя в профессии, а для этого нужно достойное образование, - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. - Сегодня востребованы специальности, связанные с точными науками, техническим профилем. Поэтому мы стараемся делать так, чтобы школьники в Московской области могли изучать все это по современным методикам и в достаточном объеме. По поручению Президента особое внимание уделяем преподаванию математики.

Губернатор напомнил, что проект «Математические классы Подмосковья» был запущен всего два года назад, в 2024-м.

- Тогда их (математических классов, - Авт.) было всего 66, но уже в 2025-2026 учебном году в 742 школах открыли 2 тысячи таких классов. 50 тысяч ребят углубленно изучали математические предметы, посещали кружки по олимпиадной математике, профориентационные мероприятия и так далее, что уже дало заметный результат.

Эффект подтверждается цифрами: в прошедшем учебном году профильную математику на ЕГЭ выбрали более 21 тысячи одиннадцатиклассников. Годом ранее было на 3 тысячи меньше.

- Кроме того, на 20% выросло количество участников Всероссийской олимпиады по математике, - отметил Андрей Воробьёв. - Видя запрос, мы приняли решение в новом учебном году вдвое увеличить количество математических классов – до 4 тысяч. Там будут учиться свыше 80 тысяч ребят, которые пройдут отбор. Надеюсь, что в перспективе это поможет им поступить в лучшие технические вузы нашей страны и получить востребованную специальность.

Развитие системы математических классов заставляет подтягиваться и профильных педагогов. Около 1,5 тысяч специалистов прошли переподготовку именно в рамках областного проекта «Математические классы Подмосковья». Базовой площадкой для этого стал региональный центр «Вектор» на базе Технолицея имени Долгих, который находится в Павловской Слободе. Для школьных учителей математики их всех округов Московской области здесь провели 128 методических вебинаров и 9 семинаров.

КОНКРЕТНО

- 348 тысяч ребят из школ Подмосковья представляли в этом году регион на Всероссийской олимпиаде школьников по математике.

- Около 400 тысяч школьников из 5–10 х классов приняли участие в региональной математической олимпиаде «Вершина».

- Еще более 20 тысяч мальчишек и девчонок стали участниками командных математических игр, которые прошли в школах с математическими классами.