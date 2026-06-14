Умные алгоритмы на страже здоровья: Москва задает мировые тренды

Искусственный интеллект становится высокоточным помощником врача, снижая риск пропуска патологий. Фото: mos.ru

Искусственный интеллект (ИИ) прочно вошел в повседневную работу московских поликлиник и больниц. Сегодня это не футуристическая идея, а базовая технология столичного здравоохранения. Нейросети расшифровывают миллионы рентгеновских снимков, КТ и МРТ, помогают врачам ставить диагнозы, назначать анализы и решать десятки других важных задач. Главное преимущество - скорость и дополнительный контроль. Алгоритмы не устают и способны заметить то, что человеческий глаз мог бы пропустить.

Причем Москва не просто использует ИИ - она задает мировые тренды в его стандартизации. В то время как во многих странах только обсуждают, как регулировать медицинские нейросети, в столице уже создано 28 национальных стандартов (ГОСТ Р). Еще несколько, в том числе по генеративному ИИ, находятся в разработке.

ПЯТЬ ЛЕТ ВМЕСТО ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Раньше стандартизация любой новой технологии могла растягиваться на десятилетия.

С искусственным интеллектом Москва справилась за пять-шесть лет. Первым значимым документом стал ГОСТ 59921.1 2022, введенный 1 сентября 2022 года. Он определил методологию и порядок клинических испытаний ИИ-систем, прописав обязательные этапы тестирования перед внедрением.

С начала 2025 года вступили в силу семь ГОСТ Р и два предварительных стандарта. Они установили требования к функционалу, надежности и применению ИИ-систем - в том числе тех, которые не только анализируют данные, но и создают новые. В 2026-м приняли еще пять стандартов с эталонными датасетами - тестовыми наборами данных с заранее известными правильными ответами. С их помощью проводят полноценные «экзамены» для нейросетей: если сервис не справляется, его отправляют на доработку.

Кроме того, в 2026 году утвердили ГОСТ Р 72484 2025, который вводит единую терминологию и классификацию ИИ систем. Это основа профессионального языка для всех участников процесса: IT-компаний, регуляторов, врачей и пациентов.

Инициатива создания национальных стандартов для внедрения ИИ в клиническую медицину принадлежит профильному подкомитету технического комитета «Искусственный интеллект» Росстандарта. Организован подкомитет на базе Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы. Именно здесь рождаются методики, которых раньше не существовало.

ДАЛЬШЕ - В РЕГИОНЫ

Московские разработки активно масштабируются на всю страну. Цифровая платформа

«МосМедИИ» с 2024 года предоставляет регионам доступ к столичным ИИ-сервисам для анализа медицинских изображений. Ежемесячно она помогает врачам анализировать около миллиона снимков, а общее число проведенных исследований превысило 10 миллионов. К платформе подключились более 70 регионов РФ и несколько тысяч региональных медицинских организаций.

Поток исследований из регионов в 2025 году уже втрое превысил московский объем. Лидируют по подключению Краснодарский край, Нижегородская, Воронежская, Челябинская, Волгоградская области и Республика Башкортостан. Сервисами «МосМедИИ» пользуются и федеральные центры. Например, Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова.

Регионам доступны сервисы для анализа маммографии, флюорографии, рентгенографии грудной клетки, КТ головного мозга и органов грудной клетки. Все алгоритмы зарегистрированы как медицинские изделия и проходят постоянный мониторинг качества. Искусственный интеллект не заменяет врача, а становится его высокоточным помощником, снижая риск пропуска патологий.

Прямая речь

Сергей Собянин.

«Пока технологии искусственного интеллекта стремительно развиваются, специалисты совместно с врачами и разработчиками формируют систему стандартов, которая позволяет безопасно внедрять новые решения в практическое здравоохранение», - отметил мэр столицы Сергей Собянин.