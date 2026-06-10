Собянин: В столице завершилась реставрация усадьбы Покровское-Стрешнево

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Владимир Новиков / Пресс служба Мэра и Правительства Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня, 10 июня, осмотрел после реставрации исторический ансамбль усадьбы Покровское-Стрешнево.

«Старинная усадьба, одна из самых старых в Москве, - сказал Собянин, проверив выполненные в здании работы. - Ее история связана со сторонниками Петра I. Богатая история нашей страны. Теперь усадьба восстановлена».

Мэр напомнил, что несколько лет назад старинное сооружение было в аварийном состоянии после случившегося в одном из помещений пожара.

«Еще бы несколько лет – и мы бы ее потеряли. Сейчас – как новенькая», – подчеркнул Собянин.

Мэр уточнил, что рядом находится обновлённый ранее парк.

ЧТО СДЕЛАЛИ

Во время реставрации исторического ансамбля усадьбы Покровское-Стрешнево:

- привели в порядок господский дом с оградой с башенками в замковом стиле. Например, в нем отреставрировали изразцовые камины, парадную лестницу с фигурами Тритонов, а также воссоздали рисунок паркета, люстры и живопись на стенах Голубой гостиной;

- отремонтировали оранжерею, воссоздав купол со шпилем и остекление на крыльцах;

- обновили скульптуру «Гермес с младенцем Дионисом» и обелиск перед входом, ограду с парадным въездом, наугольными башенками и двухъярусной западной башней;

- восстановили по архивным фото и чертежам регулярный сад, вернув сюда цветники и липовые посадки.

После открытия усадьбы для посещения там будет работать новый негосударственный культурный центр. В нем разместят выставочные и концертные залы, лекторий, библиотеку, фотостудию, зимний сад и ресторан в оранжерее.

ЦИФРЫ

С 2011 года в Москве отреставрировали более 2,5 тысячи объектов культурного наследия. Благодаря этому сегодня доля московских памятников, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, достигла 96%.