«Комсомольская правда» и «Технополис Москва» поздравляют москвичей с Днем России

«Комсомольская правда» и «Технополис Москва» поздравили москвичей с Днем России. Фото: Василиса Курилко-Рюмина

Ленточка в цветах флага России ждет читателей "Комсомольской правды" внутри каждого ежедневного выпуска газеты с 10 по 14 июня. Такой подарок к Дню России был подготовлен нашей медиагруппой совместно с ОЭЗ "Технополис Москва".

Приобрести праздничный выпуск можно в местах продажи прессы Москвы и Московской области. Постоянные подписчики газеты также получат памятные вложения вместе с ежедневным выпуском.

"Комсомолка" старается почаще радовать своих преданных читателей небольшими подарками. Так, с начала 2026 года уже вышла серия номеров с полезными вложениями. Перед дачным сезоном читателям подарили семена, а в канун Пасхи - украшения для яиц. Кроме того, к празднованию Дня Победы на протяжении недели выходили архивные номера о великих битвах и победах времён Великой Отечественной войны.

Стоит добавить, что в этом году особая экономическая зона "Технополис Москва" отмечает 20-летний юбилей со дня основания. На 10 площадках общей площадью 430 га локализовано производство более 240 высокотехнологичных предприятий. Среди них представлены микроэлектроника, приборостроение, биомедицина, IT и робототехника.