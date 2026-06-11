Пять лет добрососедства: как А101 сближает соседей

Фото: пресс-служба ГК «А101».

6–7 июня жилые районы «Скандинавия» и «Прокшино» в Новой Москве стали центром чудес, а именно Фестиваля добрососедства А101, который проводится уже пятый год. На одной площадке объединяются соседи – обычные жители, представители бизнеса, благотворительных фондов и общественных организаций. Не случайно темой юбилейного фестиваля стала фраза из сказки Льюиса Кэрролла «все чудесатее и чудесатее», потому что жители не перестают удивлять своими талантами и идеями. А воплотить проекты в жизнь профессионально помогает образовательное бюро «А101 Лёрнити», которое создает пространства и события для насыщенной жизни в районах застройки ГК «А101».

За пять лет фестиваль стал уже доброй традицией. Организаторы подчеркивают, что главная ценность проекта – люди, создающие вместе уникальную среду, в которой всегда есть место радости, доброжелательности и взаимопомощи.

– Сегодня наша миссия не заканчивается на продаже квартиры. Мы помогаем жителям почувствовать район живой средой, а бизнесу – найти неформальный контакт с людьми. Благодаря таким событиям мы видим, как добрососедство дает человеку чувство собственной значимости и делает людей счастливыми, и таких примеров в наших районах очень много, – говорит руководитель направления событийных и партнерских мероприятий «А101 Лёрнити» Наталия Чиркина.

Всё чудесатее и чудесатее

Тема «Алисы в Стране чудес» сопровождала практически все активности фестиваля: от причудливых квестов-путешествий до уличных спектаклей театра «Мастерская небылиц», которые заставляли и детей, и взрослых на мгновение поверить в невозможное.

Арт-студии подготовили мастер-классы по рисованию, лепке из глины. Детский сад и развивающие центры устроили увлекательную зарядку для мозга, а местный блогер предложила пройти квест по локальным сплетням и получить в награду напиток от районной кофейни. Оказывается, сплетни объединяют, очередь за кофе из прошедших квест была невероятная, как и сама коллаборация соседей.

Фото: пресс-служба ГК «А101».

На фестивале развернулся настоящий парк аттракционов, который был сделан за пять дней от идеи до результата на смене городского лагеря мастерских А101 «Сфера дела». На соседней площадке юные инженеры собирали вибророботов и раскрашивали гигантские кубы-крутилки.

– Я занимаюсь здесь уже шесть дней, – делится успехами юная участница Катя, не отрываясь от своего механизма. – Мое главное достижение за это время – что я здесь и все наши механизмы работают. Это же реально круто!

Магия движения: от пробежки до крепкой дружбы

Особый ритм фестивалю задал традиционный «Добрососедский забег». Татьяна Фархутдинова, один из организаторов, вспоминает, как все начиналось с простых пробежек по Бутовскому лесу. Со временем группа единомышленников выросла и нашла поддержку в Лёрнити.

– В этом году у нас почти 150 участников: большинство – это дети от 2 до 6 лет, а 72 человека бегут в семейной эстафете, – рассказывает Татьяна. – Первый забег был взрослый и детский. Потом мы поняли, что наша аудитория – это семьи, поэтому сделали формат эстафеты и отдельный детский забег. И взрослые, и дети бегут не только за медали, но также за азарт, за общее чувство победы. А локальный бизнес приготовил собственные призы для победителей.

Для многих жителей этот забег стал точкой входа в новую насыщенную жизнь. Светлана Ягодкина живет в районе четыре года, участвовала в самом первом старте, когда ее дом еще только достраивался. А теперь она в составе оргкомитета:

– Я тогда заехала просто посмотреть на соседей и была приятно удивлена, что застройщик устраивает такие фестивали. Решила поучаствовать в забеге. И увлеклась, вот уже несколько лет в клубе. Теперь мы не просто соседи. Мы вместе ездим на забеги в другие города и даже страны, у нас есть книжный и шахматный клубы, мы вместе ходим в театры. Фестиваль нас познакомил и подружил.

«Оркестратория»: сосед играет на кларнете и трубе

Одним из ярких примеров стала «Оркестратория» – музыкальный коллектив, где соседи вместе исполняют все: от произведений Римского-Корсакова до «Короля и Шута», Queen или Metallica.

На юбилейном фестивале на сцену вышли сразу 15 человек, это довольно большой коллектив для «народного» оркестра.

Проект «Оркестратория» получился тоже благодаря поддержке застройщика. Лёрнити предоставило помещение, закупило музыкальные инструменты, нашла талантливого педагога с академическим музыкальным бэкграундом – Ирину Шевцову. Руководитель проекта разработала методику, которая позволяет быстро обучить игре даже с нуля.

Дмитрий Бобров играет на бас-гитаре:

– Это уникальный коллектив, где можно предложить любую идею. Мы не просто играем стандартный набор песен, мы пробуем все – от хора до хардкора. Я даже принес песню, написанную моим приятелем, и мы включили ее в репертуар.

Фото: пресс-служба ГК «А101».

Клавдия Белаш когда-то окончила музыкальную школу, играла на фортепиано, но теперь выступает со скрипкой:

– Я узнала об оркестре через приложение А101. Музыкальное прошлое было, но хотелось освоить новый инструмент. Так я перешла с фортепиано на виолончель, а теперь пробую играть на скрипке. Это, конечно, сложно, но очень увлекательно.

Игорь Чеснов взялся за музыкальный инструмент впервые:

– Мне 69 лет, и я никогда не думал, что буду выступать на сцене. Но благодаря индивидуальному подходу нашего руководителя, которая готовит партитуры для каждого, я открыл для себя возможности, о которых даже не представлял. Сейчас играю на гитаре.

Приключения начинаются с детства

Для самых маленьких гостей организовали сенсорные зоны – рыбалку, игры с песком и природными материалами. А в шатре дети вместе с педагогами создавали маски персонажей из «Алисы в стране чудес», а заодно разбирали сюжет сказки.

– Посмотрите, как дети с удовольствием переливают воду, играют с песком. Кажется, что это простая игра, а на самом деле они сейчас проделывают большую работу для развития мозга. Но самое главное – рядом родители, которые не отвлекаются на домашние дела, а участвуют в игре, – объясняет программный директор Семейного центра А101 Дарья Семенова.

Этим летом в районах «Скандинавия» и «Прокшино» стартуют тематические смены: «Юный натуралист», английский язык, «Путешествия сквозь века» (искусство) и театральное мастерство. С сентября заработают группы кратковременного пребывания (от 1,5 лет). А еще образовательный центр устраивает невероятные праздники для детей и родителей – от дней рождений и выпускных до девичников.

Поверить в невозможное

Если раньше организаторам приходилось искать участников и убеждать локальный бизнес присоединиться, то сегодня ситуация изменилась зеркально.

– Одно из главных достижений – фестиваль включает в себя все больше жителей и местных предпринимателей, – отмечает продюсер фестивального направления «А101 Лёрнити» Евгения Иванова. – Сейчас люди чаще приходят к нам сами, желающих участвовать в программе огромное количество.

Не случайно фестиваль сделали двухдневными и на разных площадках. По словам Евгении, в «Прокшино» сформировалось очень активное сообщество соседей. А в Лёрнити знают, как поддержать инициативу и вдохновить.

Больше чем просто выходные

Команда профессиональных педагогов, психологов, менеджеров в «А101 Лёрнити» создала целую систему работы с жителями района. И фестиваль добрососедства – это не столько про квесты, сладкую вату или медали. Это про возможность открыть для себя новые грани добрососедства – вовлеченности в событие, дружеского взаимодействия, совместного создания неповторимой атмосферы места.

Группа компаний «А101» продолжает доказывать: город – это не только квадратные метры, это чувство дома, которое живет и за порогом квартиры.