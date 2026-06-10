Смотрите самые яркие фотографии открытия фестиваля «Времена и эпохи» Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Москве официально стартовал масштабный исторический фестиваль «Времена и эпохи». Первый день событий, 10 июня, прошёл в парке «Радуга», где для гостей развернулась программа, посвящённая эпохе Древней Руси и пути русской дружины сквозь века (IX–XIII века).

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Более 200 участников воссоздали тактику дружин

Центральным событием дня стала масштабная военно-историческая реконструкция, основанная на событиях начала XI века. В ней были задействованы более 200 участников, которые воссоздали боевые традиции, тактику и вооружение дружин Древней Руси.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сражения, турниры и «битва княжеств»

Программа дня была насыщена боевыми эпизодами. Зрители увидели манёвры и битвы дружин, которые начались в полдень. В 14:00 на поле вышли уже массовые соединения, а в 16:00 начались турниры и воинские состязания. Кульминацией программы стала «битва княжеств» в 18:00 — масштабное сражение, завершившее первый фестивальный день.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ремёсла и быт средневековой Руси

Помимо сражений, на площадке работали ремесленные и интерактивные площадки. Для посетителей провели мастер-классы, посвящённые воинскому делу, ремёслам и быту средневековой Руси. Гости могли не только наблюдать за работой умельцев, но и принять участие в создании исторических предметов.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фестиваль продолжается

Фестиваль «Времена и эпохи» в 2026 году уделяет особое внимание не только военной истории, но и культурному наследию страны, показывая, как формировались традиции, образы и уклад жизни разных исторических периодов.

Мероприятия в парке «Радуга» продлятся до 14 июня включительно. Вход на все площадки фестиваля свободный. В ближайшие дни гостей также ждут и другие локации.

В ландшафтном парке «Митино» покажут реконструкцию событий Отечественной войны 1812 года, в кинопарке «Москино» развернётся программа о Первой мировой войне, а в парке «Покровское-Стрешнево» воссоздадут атмосферу дачной жизни начала XX века.

Подробнее о фестивале

Фестиваль «Времена и эпохи» проводится с 2011 года и сейчас охватывает период от Античности до 80-х годов XX века, объединяя более тысячи реконструкторов из разных регионов. Мероприятие проходит в рамках городского проекта «Лето в Москве», главная тема которого в этом году — «Время быть вместе».

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП