Собянин и Кириенко встретились с участниками первой смены спортивно-патриотического лагеря

В детский спортивно-патриотический палаточный лагерь «Кутузов» приехали мэр Москвы Сергей Собянин и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В детский спортивно-патриотический палаточный лагерь «Кутузов» около села Успенское сегодня, 10 июня, приехали мэр Москвы Сергей Собянин и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Гости пообщались с участниками первой смены. Все они в возрасте от 13 до 17 лет.

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

«В 2026 году мы продолжим возрожденную в минувшем году традицию спортивно-патриотических лагерей для старшеклассников, - сказал Собянин на встрече с ребятами. - В прошлом сезоне три лагеря едва вместили всех желающих. Поэтому в этом году мы открыли сразу 10 лагерей».

Мэр добавил, что за лето в них смогут отдохнуть и пройти курсы начальной тактической подготовки более 13 тысяч подростков.

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

КОНКРЕТНО

Площадки для размещения бесплатных лагерей выделили министерство обороны РФ и МЧС России. Один из них - «Кутузов». За смену он принимает 216 детей - девять отрядов. Для этого родителям нужно оформить заявку через портал МЭШ с указанием достижений ребенка. Дети участников СВО зачисляются без конкурсного отбора.

За лето «Кутузов» проведет шесть двухнедельных смен и примет в целом около 1300 детей. За смену ребята осваивают учебную программу по туристским дисциплинам, а также основы военной подготовки, в которую включены модули по тактической, инженерной, строевой, медицинской и физической подготовке.

Для подростков в лагере разместили:

- палатки для проживания;

- веревочный парк;

- площадки для игры в мини-футбол, волейбол, баскетбол и настольный теннис;

- площадку «воркаут»;

- беговую дорожку и полосу препятствий;

- скалодром;

- площадки для лазертага, сборки и разборки оружия, обучения управлению БПЛА;

- площадку отдыха.

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

КСТАТИ

В 2025 году столичные власти открыли 3 детских спортивно-патриотических палаточных лагеря. Они получили имена выдающихся полководцев – Маршалов Советского Союза - «Жуков», «Рокоссовский» и «Василевский».

В 2026 году начали работать ещё 7 лагерей - «Конев», «Багратион», «Нахимов», «Суворов», «Кутузов», «Чуйков» и «Ушаков».