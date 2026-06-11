Переменная облачность и кратковременный дождь с грозой ожидаются в Москве 11 июня 2026 года Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Четверг, 11 июня, станет для москвичей самым жарким днем текущей рабочей недели. Погода в Москве достигнет пиковых значений: столбики термометров вплотную приблизятся к отметке +32. Однако расслабляться не стоит — синоптики предупреждают о кратковременных дождях и грозах, которые могут внести коррективы в планы горожан.

Погода в Москве 11 июня 2026 года: температура воздуха

В четверг днем воздух в столице прогреется до плюс 30–32 градусов. Это экстремально высокая температура для первой половины июня, поэтому горожанам стоит соблюдать осторожность: избегать долгого пребывания под прямыми солнечными лучами, пить больше воды и по возможности носить головные уборы. Ночью станет заметно прохладнее — до 17–19 градусов тепла. Ветер будет менять направление, его скорость не превысит 2–7 метров в секунду.

Осадки в Москве 11 июня 2026 года

Несмотря на жару, атмосфера над столицей будет нестабильной. В четверг ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах области синоптики прогнозируют грозу. К счастью, осадки будут локальными и непродолжительными — классический летний формат. Ночью дожди прекратятся, установится небольшая облачность без осадков. Зонт пригодится, но надеяться на него как на панацею от затяжного ливня не стоит.

Ветер, давление и предупреждения

Ветер в четверг ожидается слабый, переменных направлений. Атмосферное давление будет держаться на уровне 749 мм ртутного столба днем и 748 мм ночью, что близко к климатической норме для июня. Резких скачков не предвидится.

Главное предупреждение этого дня связано не с ветром или давлением, а с экстремальной жарой. В часы пик рекомендуем оставаться в тени или в помещениях с кондиционерами, особенно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, водителям стоит быть внимательными во время кратковременных ливней: на раскаленном асфальте вода может создать паровой эффект, снижая сцепление колес с дорогой.

Погода в Москве 11 июня — это классический знойный летний день с контрастами: утро и вечер достаточно комфортны, а днем лучше переждать пик жары в прохладе. Если повезет с местом, можно успеть и позагорать, и увидеть красивый летний ливень с грозой. Хорошая новость в том, что такая жара продержится недолго — к выходным станет заметно прохладнее.