Подземный экспресс: первый участок Рублево-Архангельской линии метро откроют уже осенью 2026 года

Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы.

Уже осенью 2026 года для пассажиров распахнет свои двери первый участок строящейся Рублево-Архангельской линии метро. Об этом в ходе инспекции строящейся станции «Звенигородская» официально объявил Мэр Москвы Сергей Собянин.

Новая ветка метрополитена не просто свяжет разные округа, а кардинально изменит логистику для сотен тысяч горожан, предоставив им удобные пересадки на Московское центральное кольцо (МЦК), Большую кольцевую линию (БКЛ), Солнцевскую, Филевскую и Арбатско-Покровскую линии.

«Станция метро “Звенигородская” — очень важная станция, находится прямо в центре вновь формирующего современного микрорайона, в котором уже проживают десятки тысяч людей. Население еще будет прибывать. Станции метро в шаговой доступности здесь пока нет. Поэтому “Звенигородская” станция Рублево-Архангельской линии в разы улучшит транспортную доступность этого района, подход до “Москва-Сити”, до Большой кольцевой линии метро сделает этот район комфортным для жителей», — рассказал Сергей Собянин.

Во время визита на объект градоначальник поручил президенту АО «Объединение “Ингеоком”» Дмитрию Евсееву доложить о текущих темпах и графике строительства. Руководитель компании-подрядчика заверил, что никаких задержек не предвидится.

«Работы на станции осуществляем по остатку инженерных систем, отделочные, все в графике. Все будет вовремя сделано, сдано», — сообщил президент АО «Объединение “Ингеоком”» Дмитрий Евсеев.

Из «Москва-Сити» в «СберСити»: мегапроект в цифрах и фактах

Общая протяженность Рублево-Архангельской линии составит 27,6 километра, на ней разместятся 12 станций. Новая подземная артерия решит важнейшую стратегическую задачу — напрямую свяжет два крупнейших деловых кластера столицы: существующий международный деловой центр «Москва-Сити» и строящийся «умный» микрорайон «СберСити» в Рублево-Архангельском.

Глобальные эффекты новой ветки:

• Комфорт для миллиона пассажиров: Открытие всей линии улучшит транспортное обслуживание порядка 1 миллиона нынешних и будущих жителей семи московских районов (Пресненский, Хорошево-Мневники, Строгино, Щукино, Дорогомилово, Филевский Парк и Кунцево), включая новоселов программы реновации и кварталов комплексной застройки, а также жителей подмосковного Красногорска.

• Разгрузка дорог и экология: Запуск поездов позволит заметно снизить пассажиропоток на перегруженных Арбатско-Покровской и Таганско-Краснопресненской линиях. Интенсивность автомобильного трафика на Рублевском и Новорижском шоссе, а также на проспекте Маршала Жукова упадет примерно на 10 процентов, что значительно оздоровит экологическую ситуацию.

• Транспортное сердце «СберСити»: Линия обеспечит быстрый доступ к новому деловому кварталу «СберСити» в Рублево-Архангельском, где будут жить 65 тысяч человек и создадут более 70 тысяч современных рабочих мест. Также москвичам станет гораздо проще добираться до популярных зон отдыха в районе Строгино.

• Поезда будущего: Курсировать по новой ветке будут ультрасовременные составы серии «Москва-2026», которые по праву считаются одними из самых технологичных и передовых в мировом метроискусстве.

Международные перспективы вокзала «Москва-Сити»

Конечной точкой линии станет станция «Деловой центр» с доступом к инфраструктуре «Москва-Сити» — одного из ключевых транспортных узлов столицы. Местный городской вокзал обладает колоссальным потенциалом для развития международного сообщения. По просьбе Правительства Москвы ОАО «РЖД» сейчас детально прорабатывает возможность добавления остановки в «Москва-Сити» для части поездов, курсирующих по маршруту Москва — Минск. Это решение планируют реализовать уже осенью 2026 года.

Поэтапный запуск: от «Делового центра» до подмосковных холмов

Грандиозная стройка Рублево-Архангельского радиуса разделена на несколько пусковых комплексов. Стоит напомнить, что первые две станции будущей ветки — «Деловой центр» и «Шелепиха» — открылись еще в 2018 году и временно функционировали в составе БКЛ. Сейчас они закрыты, так как специалисты ведут работы по их интеграции в состав новой линии.

Этап 1. Запуск в 2026 году (От «Делового центра» до «Бульвара Генерала Карбышева»)

Его завершение намечено на осень текущего года. Движение поездов откроется на участке с шестью новыми станциями, протяженность отрезка от «Шелепихи» до «Липовой рощи» составляет 12,7 километра (активные работы здесь начались в 2021 году). Первый этап улучшит логистику для 550 тысяч жителей районов Пресненский, Дорогомилово, Филевский Парк, Хорошево-Мневники и Щукино.

Ожидается, что сразу после открытия по первому участку будет совершаться свыше 90 тысяч поездок в сутки, а к 2030 году этот показатель вырастет почти в 1,5 раза — более чем до 128 тысяч поездок. Ежедневно пересадки на другие виды транспорта здесь будут делать свыше 65 тысяч человек.

Этапы 2 и 3. Запуск в 2027 году

Ввод в эксплуатацию второго участка (от «Бульвара Генерала Карбышева» до «Липовой рощи») и третьего участка (от «Липовой рощи» до «Новорижской») намечен на 2027 год. Общее число ежедневных пассажиров, совершающих мультимодальные поездки с быстрыми пересадками на БКЛ, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую линии и МЦК, превысит 175 тысяч человек. К 2033 году пассажиропоток всей линии вырастет почти в три раза и перешагнет отметку в 266 тысяч человек в сутки.

Точная география станций Рублево-Архангельской линии:

1. «Звенигородская» — разместится у пересечения Шелепихинского шоссе, улицы Шеногина и 1-го Силикатного проезда.

2. «Народное Ополчение» — расположится вдоль улицы Демьяна Бедного на пересечении с проспектом Маршала Жукова (станет пересадочной на БКЛ).

3. «Бульвар Генерала Карбышева» — строится параллельно улице Маршала Тухачевского на пересечении с одноименным бульваром Карбышева.

4. «Серебряный бор» — спроектирована вдоль улицы Паршина в непосредственной близости от Живописной улицы.

5. «Строгино» — пройдет вдоль Строгинского бульвара и обеспечит пересадку на Арбатско-Покровскую ветку.

6. «Липовая роща» — возводится на территории Московской области вдоль МКАД, в пространстве между Новорижским шоссе и жилым кварталом «Спутник».

7. «Рублево-Архангельское» (строительство началось в 2024–2025 годах на участке длиной 6 км) — появится в одноименном микрорайоне в Кунцеве между Проектируемыми проездами № 7120 и 7101.

8. «Новорижская» — строится в Кунцеве на пространстве между Ильинским шоссе и 23-м километром Новорижского шоссе.

9. «Красногорск» и «Изумрудные холмы» — две перспективные станции с рабочими названиями, до которых линию продлят в дальнейшем.

Как идут подземные работы: битва щитов-гигантов

К настоящему моменту полностью завершена механизированная проходка тоннелей на стартовом отрезке от «Шелепихи» до «Бульвара Генерала Карбышева».

• В октябре 2025 года легендарный тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «Лилия» успешно проложил крупный 10-метровый тоннель между «Бульваром Генерала Карбышева» и «Серебряным бором», а 15 января 2026 года этот же щит приступил к сооружению аналогичного тоннеля дальше — от «Серебряного бора» до «Строгина».

• Второй щит-гигант «Мария» включился в работу в июле 2025 года, взяв старт от «Липовой рощи» по направлению к «Строгину».

• ТПМК «Натали» и «Виктория» в феврале — апреле 2025 года начали проходку перегонных тоннелей между станциями «Рублево-Архангельское» и «Липовая роща» и полностью завершили её 26 февраля 2026 года.

• Летом, в июле 2025 года, ТПМК «Александра» начала копать левый перегонный тоннель на отрезке «Рублево-Архангельское» — «Новорижская», а в октябре 2025 года ей на помощь пришел комплекс «София», начавший проходку правого тоннеля.

Станция «Звенигородская»: монохромный дизайн и колоссальная экономия времени

«Станцию “Звенигородская” на новой Рублево-Архангельской линии метро откроем осенью этого года. Она расположена в районе пересечения улицы Шеногина, Шелепихинского шоссе и 1-го Силикатного проезда. Это центр нового современного микрорайона, в котором уже живут десятки тысяч людей, и население будет расти», — написал Мэр Москвы в своем канале в мессенджере «Макс».

Проектировщики продумали каждую деталь. У «Звенигородской» будет два удобных подземных вестибюля, которые выведут пассажиров как к существующим, так и к перспективным жилым домам. Для комфорта маломобильных граждан здесь установят сразу восемь современных лифтов. Ожидается, что сразу после открытия через станцию будет проходить более 15 тысяч пассажиров в сутки, а к 2030 году этот показатель удвоится и достигнет 30 тысяч поездок.

Для местных жителей время в пути по городу сократится в разы:

• До Большой кольцевой линии можно будет доехать всего за 4 минуты вместо прежних 25.

• До делового центра «Москва-Сити» путь займет 7 минут вместо 25.

• До самого центра столицы (Красной площади) поездка займет 30 минут вместо прежних 40.

Гранит, алюминий и биометрия

Архитектурный стиль «Звенигородской» поразит лаконичностью. Пространство станции сделают светлым, а динамичные формы колонн визуально добавят перронному залу легкости и воздушности. Колористическую гамму решено выполнить в благородных монохромных тонах. В отделке используются исключительно долговечные материалы: потолки и колонны облицуют трехслойными алюминиевыми панелями, а полы и стены вестибюлей — натуральным прочным гранитом. Наземные павильоны получат строгую трапециевидную форму с акцентными наклонными входными порталами, отделанными белыми металлическими панелями.

Турникеты и современные автоматы по продаже билетов получат поддержку абсолютно всех доступных способов оплаты, включая бесконтактную биометрию.

«На данный момент практически завершено устройство основных конструкций и обратная засыпка котлована. Ведутся архитектурно-отделочные работы, монтаж оборудования и инженерных коммуникаций», — написал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

Хроника столичного метростроения: рекорды с 2011 года

Масштабные работы по развитию Рублево-Архангельской линии — это продолжение беспрецедентной программы модернизации рельсового транспорта Москвы. С 2011 года Правительство Москвы построило и реконструировало свыше 260 километров линий, открыло 127 станций и запустило 14 электродепо (включая уникальный вагоноремонтный завод «Братеево»), а также запустило пассажирское движение по МЦК. Совместно с ОАО «РЖД» были запущены четыре линии Московских центральных диаметров (МЦД-1, МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4) общей протяженностью 303 километра со 138 станциями, из которых 54 являются пересадочными.

Полный список новых линий и станций, построенных в Москве с 2011 года:

• Люблинско-Дмитровская линия: Участок от «Марьино» до «Зябликово» (3 станции) и отрезок от «Марьиной Роща» до «Физтеха» (9 станций).

• Калининская и Солнцевская линии: Участок от «Новогиреево» до «Новокосино» (1 станция) и гигантский отрезок от «Делового центра» до «Аэропорта Внуково» (14 станций).

• Замоскворецкая линия: Отрезок от «Красногвардейской» до «Алма-Атинской» (1 станция), станция «Технопарк», а также участок от «Речного вокзала» до «Ховрино» (2 станции).

• Арбатско-Покровская линия: Перегон от «Митино» до «Пятницкого шоссе» (1 станция).

• Таганско-Краснопресненская линия: Участок от «Выхино» до «Котельников» (3 станции) и станция «Спартак».

• Бутовская линия: Перегон от «Улицы Старокачаловской» до «Битцевского парка» (2 станции).

• Сокольническая линия: Масштабный участок от «Юго-Западной» до «Потапово» (8 станций).

• Некрасовская линия: Полностью построенная новая ветка (8 станций).

• Большая кольцевая линия: Мегакольцо, включающее 31 станцию.

• Троицкая линия: Совершенно новый радиус, участок от «ЗИЛ» до «Новомосковской» (11 станций).

• Московское центральное кольцо (МЦК): 31 станция.

• Новые и реконструированные электродепо: «Митино», «Братеево» (вагоноремонтный завод), «Печатники», «Выхино», «Планерное», «Нижегородское», «Лихоборы», «Солнцево», «Владыкино», «Руднево», «Сокол», «Аминьевское», «Южное» («Братеево-2»), «Столбово».