Врачи, учителя, артисты: Накануне Дня России Сергей Собянин вручил награды москвичам

Сергей Собянин. Фото: Максим Мишин Пресс служба Мэра и Правительства Москвы 4

Сегодня, 11 июня, мэр Москвы Сергей Собянин в канун Дня России вручил государственные и городские награды заслуженным жителям столицы.

«С наступающим праздником – Днем России, с наградами, которые вы заслужили. Гордимся, - сказал Собянин на церемонии награждения в мраморном зале мэрии Москвы. - День России – это день суверенного, независимого, сильного государства. Мы Россию всегда таковым считали и считаем. Но в нынешних условиях мало так считать. Нужно это еще и доказывать».

Мэр подчеркнул, что доказывать это нужно каждый день на линии боевого соприкосновения, в экономике, в промышленности, в образовании, в здравоохранении, в социальной системе.

«И Москва, как всегда в трудную минуту, всегда на передовой», – отметил Собянин, уточнив, что столица комплектует полки и дивизии бойцов, которые воюют на СВО. Кроме того, город обеспечивает солдат качественным вооружением, поскольку четверть ВПК всей страны – это промышленность Москвы.

Мэр отметил труд врачей и учителей столицы, добавив, что они одни из лучших в мире по качеству работы.

Собянин поблагодарил награжденных за их самоотверженный труд и поздравил с наступающим праздником.

КОНКРЕТНО

За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях, медали Луки Крымского удостоены:

- Алексей Кацан, фельдшер Московского территориального научно-практического центра медицины катастроф (ЦЭМП);

- Станислав Ковалев, фельдшер Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова;

- Алексей Петров, медбрат НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского;

- Наталья Попова, заведующая отрядом бригад НИИ скорой помощи имери Н.В. Склифосовского;

- Дмитрий Хромов, фельдшер Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова.

За многолетнюю плодотворную деятельность на благо Москвы и москвичей награждены:

- знаком отличия «За безупречную службу городу Москве» L лет - Надежда Перфилова, директор школы №2098 имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора;

- знаком отличия «За безупречную службу городу Москве» ХL лет - Елена Ионова, артист-вокалист (солист) Московского государственного академического театра оперетты.

Среди государственных наград, врученных мэром, – орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орден Дружбы, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Некоторые москвичи удостоились почетных грамот и благодарностей президента России, почетных званий «Заслуженный врач Российской Федерации», «Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации», «Заслуженный экономист Российской Федерации», «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» и «Заслуженный учитель Российской Федерации». Кроме того, жителям вручили почетные знаки «Заслуженный промышленник города Москвы», званиями «Почетный деятель искусств города Москвы», «Почетный работник культуры города Москвы», «Почетный работник промышленности города Москвы», «Почетный работник туризма города Москвы» и «Почетный работник физической культуры и спорта города Москвы».

Полный список награжденных - на mos.ru.