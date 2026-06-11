«Вы опора для родных и страны»: Губернатор Андрей Воробьев вручил госнаграды бойцам отряда БАРС и первые паспорта РФ юным жителям Подмосковья

Накануне Дня России государственные награды получили еще 12 жителей Московской области, которые участвуют в специальной военной операции в составе отрядов БАРС (Боевой армейский резерв страны). Церемония награждения прошла сегодня в Красногорске, а заслуженные ордена и медали бойцам от имени Президента передал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
Среди отличившихся добровольцев - командиры подразделений и рядовые стрелки, снайперы, операторы БПЛА и радиоэлектронной борьбы, военные медики.
- Сегодня мы собрались здесь, чтобы по поручению Президента вручить награды за мужество, храбрость, отвагу и спасение людей нашим Героям, - обратился к бойцам Андрей Воробьёв. - С добровольческим отрядом БАРС мы встречаемся регулярно. Традиционно ребята приходят со своими близкими, семьями, самыми дорогими людьми. И это всегда очень волнительная, очень особая встреча. Вы – опора для своих родных, для тех, кто служит рядом, и для всей нашей страны.
52-летний Дмитрий из подмосковного Пущина получил из рук губернатора орден Мужества. Отставной офицер Росгвардии после начала СВО заключил контракт, окончил специальные курсы операторов БПЛА и «за лентой» управлял боевыми «птичками».
Еще двое военнослужащих получили медали «За отвагу». Сергей из Дмитрова (майор МЧС в отставке) пошел на СВО добровольцем после вторжения украинских боевиков в Курскую область, служит снайпером. Роман из Балашихи освоил специальность по радиоэлектронной борьбе и противодействию БПЛА.
Сразу восемь бойцов из БАРС награждены медалями «За храбрость» II степени. Среди них - командир роты Гагик, поехавший защищать Донбасс еще в 2014 году, Никита из Лобни, Даниил из Коломны, Сергей и Павел из Подольска, Виктор из Электростали, Семен из Одинцова, Денис из Дмитрова. Алексею из Раменского вручена медаль «За спасение погибавших».
Кроме того, по традиции перед Днём России Андрей Воробьёв передал первые паспорта трем десяткам парней и девушек из разных уголков Московской области. Среди этих ребят - дети участников СВО, победители и призеры различных конкурсов и олимпиад, волонтеры, юнармейцы, спортсмены, музыканты.
- В присутствии наших Героев мы вручаем важный документ для каждого человека - паспорт гражданина Российской Федерации, который дети получают в 14 лет, - сказал губернатор. - И очень приятно, что рядом с ребятами их близкие, родные. Это всегда особый момент, который запоминается на всю жизнь. С паспортом вы можете планировать настоящее, будущее, конечно, советуясь со своей семьей, близкими, друзьями. Всегда очень важно, чтобы в школе, в коллективе, в кругу друзей были те, на кого можно равняться, с кого брать пример.