«Вы опора для родных и страны»: Губернатор Андрей Воробьев вручил госнаграды бойцам отряда БАРС и первые паспорта РФ юным жителям Подмосковья

Фото пресс-службы правительства Московской области

Накануне Дня России государственные награды получили еще 12 жителей Московской области, которые участвуют в специальной военной операции в составе отрядов БАРС (Боевой армейский резерв страны). Церемония награждения прошла сегодня в Красногорске, а заслуженные ордена и медали бойцам от имени Президента передал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Среди отличившихся добровольцев - командиры подразделений и рядовые стрелки, снайперы, операторы БПЛА и радиоэлектронной борьбы, военные медики.

- Сегодня мы собрались здесь, чтобы по поручению Президента вручить награды за мужество, храбрость, отвагу и спасение людей нашим Героям, - обратился к бойцам Андрей Воробьёв. - С добровольческим отрядом БАРС мы встречаемся регулярно. Традиционно ребята приходят со своими близкими, семьями, самыми дорогими людьми. И это всегда очень волнительная, очень особая встреча. Вы – опора для своих родных, для тех, кто служит рядом, и для всей нашей страны.

52-летний Дмитрий из подмосковного Пущина получил из рук губернатора орден Мужества. Отставной офицер Росгвардии после начала СВО заключил контракт, окончил специальные курсы операторов БПЛА и «за лентой» управлял боевыми «птичками».

Еще двое военнослужащих получили медали «За отвагу». Сергей из Дмитрова (майор МЧС в отставке) пошел на СВО добровольцем после вторжения украинских боевиков в Курскую область, служит снайпером. Роман из Балашихи освоил специальность по радиоэлектронной борьбе и противодействию БПЛА.

Сразу восемь бойцов из БАРС награждены медалями «За храбрость» II степени. Среди них - командир роты Гагик, поехавший защищать Донбасс еще в 2014 году, Никита из Лобни, Даниил из Коломны, Сергей и Павел из Подольска, Виктор из Электростали, Семен из Одинцова, Денис из Дмитрова. Алексею из Раменского вручена медаль «За спасение погибавших».

Фото пресс-службы правительства Московской области

Кроме того, по традиции перед Днём России Андрей Воробьёв передал первые паспорта трем десяткам парней и девушек из разных уголков Московской области. Среди этих ребят - дети участников СВО, победители и призеры различных конкурсов и олимпиад, волонтеры, юнармейцы, спортсмены, музыканты.

- В присутствии наших Героев мы вручаем важный документ для каждого человека - паспорт гражданина Российской Федерации, который дети получают в 14 лет, - сказал губернатор. - И очень приятно, что рядом с ребятами их близкие, родные. Это всегда особый момент, который запоминается на всю жизнь. С паспортом вы можете планировать настоящее, будущее, конечно, советуясь со своей семьей, близкими, друзьями. Всегда очень важно, чтобы в школе, в коллективе, в кругу друзей были те, на кого можно равняться, с кого брать пример.