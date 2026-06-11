46-й студенческий фестиваль ВГИК пройдет в Москве с 15 по 26 июня 2026 года

С 15 по 26 июня 2026 года в Москве пройдет первый российский этап 46-го Международного студенческого фестиваля ВГИК. Фото: Михаил Синицын/ТАСС

С 15 по 26 июня 2026 года в Москве пройдет первый российский этап 46-го Международного студенческого фестиваля ВГИК, посвященный 120-летию режиссера Сергея Герасимова.

Жюри возглавит режиссер Александр Велединский. В состав жюри вошли известные кинематографисты, включая Алексея Нужного, Эдуарда Галкина, Татьяну Матвееву, Романа Карманова, Рифата Фазлыева, Александра Соломонова, Ольгу Печий, Елену Иванову, Полину Волынкину, Дмитрия Куприянова и Александра Белоногова.

26 июня будут подведены итоги первого этапа и награждены победители в номинациях, включая Гран-при и призы за лучшую работу в различных категориях. Лучшие фильмы примут участие во втором этапе в ноябре.

Фестиваль ВГИК — это уникальная площадка для обмена опытом между студентами кинематографических школ мира. Основные мероприятия пройдут в ВГИКе и кинотеатрах Москвы, а студенческие работы будут показаны более чем на 150 площадках в России. Фестиваль объединит таланты и отдаст дань уважения мастерам советского и российского кинематографа.

Организаторами выступят ВГИК, Кинокомпания «ЭСТАФЕТА», «ВГИК-Дебют» и «СТЕЛЛА» при поддержке Минкультуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив.