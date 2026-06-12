Сосед с волкособом выходит на прогулку. Скрин-шот с записи камеры подъезда

После нападения волкособа на мужчину с ребенком в столичном районе Свиблово (СВАО) жители целого подъезда требуют, чтобы владельцев обязали убрать животное из квартиры.

Инцидент произошел вечером 8 июня. Место действия - многоэтажка в Лазоревом проезде.

В Москве волкособ напал на мужчину с ребенком

Москвич Станислав спустился с 4-летним сыном на улицу. Следом (это сняла камера видеонаблюдения, установленная в подъезде) за ними шел сосед со своим питомцем, очень похожим на волка. Животное на поводке прыгает на деревянную дверь, ведущую в «предбанник» перед выходом, та под тяжестью тела открывается. В этот момент у внешней двери подъезда еще находится Станислав с маленьким сыном…

«УДИВИЛА РЕАКЦИЯ СОСЕДА»

Сам момент нападения эта камера не сняла (запись с другой камеры сейчас изучает полиция), но по словам Станислава соседская собака, похожая на волка, бросилась на них и укусила мужчину за ногу.

— Я был с сыном и защищал его, - говорит мужчина. - Удивила реакция соседа - он ничего не сказал, не извинился, не предложил помощь, а просто увел пса гулять.

Станислав, хромая (из ноги хлестала кровь, заливая штанину), вернулся с перепуганным сынишкой домой и вызвал через службу 112 скорую.

— Когда меня увезли в травмпункт, к нам домой приехал наряд - полицию уже другие жители дома вызвали. Жена написала заявление, а от себя - еще около десятка заявлений написали наши соседи с разных этажей, - продолжает мужчина. - Многим страшно, что такое опасное и агрессивное животное живет рядом.

По словам Станислава, волкособ (гибрид собак и волка) появился в их доме больше года назад.

— Вероятно, когда он был щенком, его держали в квартире без выгула, потому что мы увидели пса уже большим - он размером с алабая, с огромными клыками. Настолько сильный, что хозяин его не может удержать, не может контролировать, максимум - чуть-чуть замедлить. Собака его не слушает, она агрессивная.

— Это было первое нападение?

— Говорили, якобы до этого волкособ нападал на другую собаку, но подтверждений этому факту нет. Рано или поздно что-то должно было произойти. И я оказался первым пострадавшим…

Станислав с сыном спускаются во двор на прогулку. Скрин-шот с записи камеры подъезда

«ЭТО ЕЩЕ ШЕНОК!»

При этом владельцы волкособа считают, что Станислав «сгущает краски».

— Во-первых, это не волк, а гибрид во втором поколении (то есть, чистокровным волком были его дедушка или бабушка, - Авт.). Кроме того, это щенок - ему всего 1 год и 2 месяца, - рассказала KP.RU жена хозяина животного - того самого мужчины, который не удержал его на поводке во время нападения. - Во-вторых, он укусил мужчину, а ребенок успел войти в подъезд. Пострадавший прикрывается ребенком, чтобы создать больше шума из этой истории. И это был единственный случай нападения.

Честно говоря, довод звучит сомнительно: да, волкособ укусил папу, а не малыша. Но ведь мальчик в этот момент был рядом - это факт. И то, что он тоже мог пострадать - тоже факт.

— Мой муж полностью признал вину и готов нести за это ответственность, - заявляет женщина. - Но толпе нужны жертвы, они не хотят ничего слышать. Мы сами написали заявление в полицию на зачинщика этой травли.

Словом, владельцы напавшего на человека волкособа считают, что они в этой ситуации, скорее, жертвы.

— Владелец собаки не принес мне извинения, я слышу от него и его супруги только упреки в том, что рассказал о нападении и обратился в полицию, - разводит руками Станислав.

Так щенок волкособа выглядел полгода назад Фото: Соцсети.

Проверкой занимается участковый - он уже опросил участников этого инцидента и их соседей.

— Однако участковый сказал, что оснований для возбуждения уголовного дела нет - потому что я получил легкий вред здоровью, будет вынесено отказное. Дальше он передаст материалы в другие органы.

В свою очередь местные жители намерены обращаться в прокуратуру - хотят добиваться, чтобы опасное животное из многоэтажки убрали.

KP.RU следит за развитием событий.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Волкособ - это не просто крупная собака…»

Адвокат Андрей Мишонов объясняет, что по существующей практике легкий вред здоровью (так называют травмы, которые привели к кратковременным проблемам со здоровьем (до 3 недель) и незначительной утратой трудоспособности, - Авт.) действительно чаще всего не является основанием для возбуждения уголовного дела.

— Но это не значит, что ситуация юридически пустая, - рассказал KP.RU Андрей Мишонов. - Волкособ — это не просто крупная собака. Волкособ и волко-собачьи гибриды относятся к потенциально опасным собакам. А значит, к владельцам такого животного предъявляются повышенные требования: они обязаны обеспечить безопасность окружающих, не допускать свободного и неконтролируемого передвижения животного, а при выгуле потенциально опасная собака должна быть на поводке и в наморднике. Тем более, когда речь идет о многоквартирном доме, подъезде, лифте, детях и соседях, которые объективно боятся такого соседства.

Нога и штаны Станислава после нападения волкособа Фото: Личный архив.

— Как дальше могут развиваться события?

— По нескольким направлениям. Первое — административная ответственность владельца за нарушение требований к содержанию животного, если из-за этого причинен вред здоровью человека. (Ч. 3 ст. 8.52 КоАП РФ - для граждан предусмотрен штраф от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, - Авт.). Второе — гражданский иск пострадавшего о возмещении вреда: расходов на лечение, лекарства, обследования, поврежденную одежду, возможный утраченный заработок, а также компенсации морального вреда. (Статьи 1064 и 151 Гражданского кодекса РФ, - Авт.). Третье — коллективные обращения жильцов в полицию, прокуратуру, управу, жилищную инспекцию и ветеринарные органы, чтобы вопрос рассматривался не как бытовой конфликт «собака — сосед», а как постоянная угроза безопасности в доме. (В ст. 13 Закона об ответственном обращении с животными прописаны обязанности владельцев, - Авт.).

— Есть законные процедуры, которыми — жители дома могут добиться вывоза животного из многоквартирного дома?

— Заставить владельцев сделать это просто одним заявлением участковому, скорее всего, не получится. Закон не содержит простой автоматической процедуры: покусала собака — значит, ее сразу изъяли или запретили держать. Но если будет доказано, что содержание животного систематически нарушает права соседей, создает угрозу безопасности, что собака появляется в местах общего пользования без надлежащего контроля, что ранее уже были нападения на людей или других собак, что ранее были жалобы, страх у жильцов, тогда возможен судебный путь: требовать обязать владельцев устранить нарушения, запретить выводить животное в места общего пользования без поводка и намордника, а в более жестком варианте — ставить вопрос о запрете содержания конкретного животного в квартире.

— Почему после нападения опасного животного на человека в этом случае не могут возбудить уголовное дело?

— Если собака сорвалась, выскочила, хозяин не удержал — это чаще административная и гражданская ответственность. А вот если человек сознательно использует собаку как средство нападения, фактически как оружие, отдает команду, направляет животное на потерпевшего, тогда квалификация может быть совсем другой — вплоть до умышленных преступлений против жизни и здоровья. В судебной практике уже есть пример, когда женщина, натравившая алабая командой «Фас», была осуждена за покушение на убийство.

— После отказа в возбуждения уголовного дела пострадавший имеет право подать в суд гражданской иск. Каковы перспективы такого иска и какую сумму по нему можно получить?

— Что касается компенсации, пострадавший вправе требовать не только фактические расходы, но и моральный вред. По легкому вреду здоровью суммы обычно не являются огромными, но зависят от обстоятельств: глубины укусов, локализации ран, необходимости прививок и лечения, испуга, последствий, поведения владельца, наличия ребенка рядом, опасности породы, повторности жалоб. В реальности можно заявлять сумму существенно выше, например, 150–300 тысяч рублей, понимая, что суд может снизить ее по своему усмотрению. На практике суды в разных регионах России по искам о компенсации морального вреда за укус собаки выносили решения с суммами от 20 тысяч до 100 тысяч рублей.

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