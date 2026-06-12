После нападения волкособа на мужчину с ребенком в столичном районе Свиблово (СВАО) жители целого подъезда требуют, чтобы владельцев обязали убрать животное из квартиры.
Инцидент произошел вечером 8 июня. Место действия - многоэтажка в Лазоревом проезде.
Москвич Станислав спустился с 4-летним сыном на улицу. Следом (это сняла камера видеонаблюдения, установленная в подъезде) за ними шел сосед со своим питомцем, очень похожим на волка. Животное на поводке прыгает на деревянную дверь, ведущую в «предбанник» перед выходом, та под тяжестью тела открывается. В этот момент у внешней двери подъезда еще находится Станислав с маленьким сыном…
Сам момент нападения эта камера не сняла (запись с другой камеры сейчас изучает полиция), но по словам Станислава соседская собака, похожая на волка, бросилась на них и укусила мужчину за ногу.
— Я был с сыном и защищал его, - говорит мужчина. - Удивила реакция соседа - он ничего не сказал, не извинился, не предложил помощь, а просто увел пса гулять.
Станислав, хромая (из ноги хлестала кровь, заливая штанину), вернулся с перепуганным сынишкой домой и вызвал через службу 112 скорую.
— Когда меня увезли в травмпункт, к нам домой приехал наряд - полицию уже другие жители дома вызвали. Жена написала заявление, а от себя - еще около десятка заявлений написали наши соседи с разных этажей, - продолжает мужчина. - Многим страшно, что такое опасное и агрессивное животное живет рядом.
По словам Станислава, волкособ (гибрид собак и волка) появился в их доме больше года назад.
— Вероятно, когда он был щенком, его держали в квартире без выгула, потому что мы увидели пса уже большим - он размером с алабая, с огромными клыками. Настолько сильный, что хозяин его не может удержать, не может контролировать, максимум - чуть-чуть замедлить. Собака его не слушает, она агрессивная.
— Это было первое нападение?
— Говорили, якобы до этого волкособ нападал на другую собаку, но подтверждений этому факту нет. Рано или поздно что-то должно было произойти. И я оказался первым пострадавшим…
При этом владельцы волкособа считают, что Станислав «сгущает краски».
— Во-первых, это не волк, а гибрид во втором поколении (то есть, чистокровным волком были его дедушка или бабушка, - Авт.). Кроме того, это щенок - ему всего 1 год и 2 месяца, - рассказала KP.RU жена хозяина животного - того самого мужчины, который не удержал его на поводке во время нападения. - Во-вторых, он укусил мужчину, а ребенок успел войти в подъезд. Пострадавший прикрывается ребенком, чтобы создать больше шума из этой истории. И это был единственный случай нападения.
Честно говоря, довод звучит сомнительно: да, волкособ укусил папу, а не малыша. Но ведь мальчик в этот момент был рядом - это факт. И то, что он тоже мог пострадать - тоже факт.
— Мой муж полностью признал вину и готов нести за это ответственность, - заявляет женщина. - Но толпе нужны жертвы, они не хотят ничего слышать. Мы сами написали заявление в полицию на зачинщика этой травли.
Словом, владельцы напавшего на человека волкособа считают, что они в этой ситуации, скорее, жертвы.
— Владелец собаки не принес мне извинения, я слышу от него и его супруги только упреки в том, что рассказал о нападении и обратился в полицию, - разводит руками Станислав.
Фото: Соцсети.
Проверкой занимается участковый - он уже опросил участников этого инцидента и их соседей.
— Однако участковый сказал, что оснований для возбуждения уголовного дела нет - потому что я получил легкий вред здоровью, будет вынесено отказное. Дальше он передаст материалы в другие органы.
В свою очередь местные жители намерены обращаться в прокуратуру - хотят добиваться, чтобы опасное животное из многоэтажки убрали.
KP.RU следит за развитием событий.
КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Адвокат Андрей Мишонов объясняет, что по существующей практике легкий вред здоровью (так называют травмы, которые привели к кратковременным проблемам со здоровьем (до 3 недель) и незначительной утратой трудоспособности, - Авт.) действительно чаще всего не является основанием для возбуждения уголовного дела.
— Но это не значит, что ситуация юридически пустая, - рассказал KP.RU Андрей Мишонов. - Волкособ — это не просто крупная собака. Волкособ и волко-собачьи гибриды относятся к потенциально опасным собакам. А значит, к владельцам такого животного предъявляются повышенные требования: они обязаны обеспечить безопасность окружающих, не допускать свободного и неконтролируемого передвижения животного, а при выгуле потенциально опасная собака должна быть на поводке и в наморднике. Тем более, когда речь идет о многоквартирном доме, подъезде, лифте, детях и соседях, которые объективно боятся такого соседства.
Фото: Личный архив.
— Как дальше могут развиваться события?
— По нескольким направлениям. Первое — административная ответственность владельца за нарушение требований к содержанию животного, если из-за этого причинен вред здоровью человека. (Ч. 3 ст. 8.52 КоАП РФ - для граждан предусмотрен штраф от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, - Авт.). Второе — гражданский иск пострадавшего о возмещении вреда: расходов на лечение, лекарства, обследования, поврежденную одежду, возможный утраченный заработок, а также компенсации морального вреда. (Статьи 1064 и 151 Гражданского кодекса РФ, - Авт.). Третье — коллективные обращения жильцов в полицию, прокуратуру, управу, жилищную инспекцию и ветеринарные органы, чтобы вопрос рассматривался не как бытовой конфликт «собака — сосед», а как постоянная угроза безопасности в доме. (В ст. 13 Закона об ответственном обращении с животными прописаны обязанности владельцев, - Авт.).
— Есть законные процедуры, которыми — жители дома могут добиться вывоза животного из многоквартирного дома?
— Заставить владельцев сделать это просто одним заявлением участковому, скорее всего, не получится. Закон не содержит простой автоматической процедуры: покусала собака — значит, ее сразу изъяли или запретили держать. Но если будет доказано, что содержание животного систематически нарушает права соседей, создает угрозу безопасности, что собака появляется в местах общего пользования без надлежащего контроля, что ранее уже были нападения на людей или других собак, что ранее были жалобы, страх у жильцов, тогда возможен судебный путь: требовать обязать владельцев устранить нарушения, запретить выводить животное в места общего пользования без поводка и намордника, а в более жестком варианте — ставить вопрос о запрете содержания конкретного животного в квартире.
— Почему после нападения опасного животного на человека в этом случае не могут возбудить уголовное дело?
— Если собака сорвалась, выскочила, хозяин не удержал — это чаще административная и гражданская ответственность. А вот если человек сознательно использует собаку как средство нападения, фактически как оружие, отдает команду, направляет животное на потерпевшего, тогда квалификация может быть совсем другой — вплоть до умышленных преступлений против жизни и здоровья. В судебной практике уже есть пример, когда женщина, натравившая алабая командой «Фас», была осуждена за покушение на убийство.
— После отказа в возбуждения уголовного дела пострадавший имеет право подать в суд гражданской иск. Каковы перспективы такого иска и какую сумму по нему можно получить?
— Что касается компенсации, пострадавший вправе требовать не только фактические расходы, но и моральный вред. По легкому вреду здоровью суммы обычно не являются огромными, но зависят от обстоятельств: глубины укусов, локализации ран, необходимости прививок и лечения, испуга, последствий, поведения владельца, наличия ребенка рядом, опасности породы, повторности жалоб. В реальности можно заявлять сумму существенно выше, например, 150–300 тысяч рублей, понимая, что суд может снизить ее по своему усмотрению. На практике суды в разных регионах России по искам о компенсации морального вреда за укус собаки выносили решения с суммами от 20 тысяч до 100 тысяч рублей.
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